Advokáti či notári by mohli počas pandémie voliť a hlasovať elektronicky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Parlament 116 hlasmi posunul do druhého čítania novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 v justícii, o ktorej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.Vďaka právnej úprave by mohli komory zriadené zákonom v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v dôsledku pandémie COVID-19 vykonávať svoje volebné a hlasovacie právo elektronicky. Novela sa týka napríklad Slovenskej advokátskej komory Slovenskej komory exekútorov či Notárskej komory SR „Súčasná pandemická situácia neumožňuje zavedenie takéhoto prístupu k výkonu volebného alebo hlasovacieho práva formou zmeny interných predpisov komôr zriadených zákonom, preto je potrebné, aby sa táto možnosť zaviedla priamo zákonom," uvádza sa v návrhu. Dátum účinnosti sa navrhuje dňom vyhlásenia, „pretože je potrebné, aby zákon nadobudol účinnosť čo najskôr a aby sa vytvorili zákonné predpoklady pre riadne fungovanie komôr zriadených zákonom".