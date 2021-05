Obyvatelia v kolumbijskom Cali nemajú dostatok benzínu či potravín, protestujúci blokujú cesty

Vytvorili humanitárne koridory

Čakajú 12 hodín na benzín

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po troch týždňoch protivládnych protestov v Kolumbii hlásia obyvatelia tretieho najväčšieho mesta krajiny problémy dostať sa k benzínu a tiež k niektorým potravinám. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Protestujúci zablokovali niektoré z hlavných prístupových ciest do Cali a vážne tak narušili zásobovanie. V meste sa podľa BBC odohrali niektoré z najhorších stretov medzi protestujúcimi a bezpečnostnými silami, pričom prišlo o život najmenej 42 ľudí.Lieky a potraviny sa už do mesta dostávajú vďaka minulotýždňovému vytvoreniu viacerých „humanitárnych koridorov".Starosta Cali Jorge Iván Ospina skonštatoval, že je životne dôležité, aby sa do mesta dostali zásoby bez akýchkoľvek zdržaní. „Niektoré zásoby alebo obmedzené zásoby nie sú dosť," poznamenal na margo dohody s protestujúcimi, ktorí blokujú cesty, že nechajú prejsť niektoré nákladné autá. Mesto podľa neho závisí od dodávok potravín zo susedných regiónov.Obchodníci na jednom trhu podľa BBC hlásia nedostatok zemiakov, zatiaľ čo na inom trhu ich síce dostali, no za cenu vyššiu o 30 % oproti zvyčajnej. Obyvatelia tiež podľa ich slov čakajú aj 12 hodín na benzín.Protesty v Kolumbii, ktoré v stredu vstúpili do tretieho týždňa, pôvodne vypukli proti už medzičasom odloženej daňovej reforme. Protestujúci však neskôr pridali ďalšie požiadavky, ako zrušenie školného na univerzitách, zavedenie univerzálneho základného príjmu, rozpustenie poriadkových jednotiek polície a zvýšenie bezpečnosti ľudskoprávnych a domorodých aktivistov.