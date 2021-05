Advokáti vyzývajú na okamžité prešetrenie údajného ovplyvňovania výpovedí kajúcnikov

Porušenie účelu kolúznej väzby

Ovplyvňovanie kajúcnikov by bol škandál

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) a stíhaný advokát Martin R. vyzývajú na okamžité prešetrenie údajného ovplyvňovania výpovedí kajúcnikov. Ako skonštatovali, v prípade preukázania podozrení by sa podľa IAPŠ jednalo o „bezprecedentné, neakceptovateľné a nezákonné“ zneužite právomoci štátnych orgánov. V tlačovej správe o tom informoval advokát Matej Marhavý.Iniciatíva zdôraznila, že vychádza výlučne z medializovaných informácií o výpovedi obvineného vedúceho operatívneho oddelenia NAKA Jána K.Ten údajne vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby detailne opísal, ako sa postupuje v mediálne sledovaných kauzách, postavených najmä na navzájom sa podporujúcich výpovediach kajúcnikov. Výpovede im podľa obvineného pripravujú samotní vyšetrovatelia NAKA, ktorí sa na ich rozpletaní podieľajú. Robia tak aj cez operatívcov, po ktorých údajne posielajú návody, čo má ktorý obvinený hovoriť.IAŠP poukázala na to, že zo zápisnice o výsluchu obvinených pri rozhodovaní o predĺžení väzby týkajúceho sa aj Martina R. vyplýva, že uvedené podozrenia o „nadpráci“ a nezákonnom ovplyvňovaní kajúcnikov a obvinených zo strany vyšetrovateľov či operatívcov NAKA sú viac ako dôvodné.Z obsahu zápisnice podľa IAPŠ priamo vyplýva dôvodné podozrenie, že zo strany vyšetrovateľov a operatívcov malo dôjsť k porušeniu účelu kolúznej väzby. Ako IAPŠ uviedlo, vyšetrovatelia umožnili stretnutie spoluobvinených osôb, pričom minimálne jedna z týchto osôb bola v kolúznej väzbe.„Malo prísť k presviedčaniu už spolupracujúceho obvineného - kajúcnika, ktorý mal nahovárať na spoluprácu iného spoluobvineného, to všetko v prítomnosti a za asistencie vyšetrovateľov, respektíve operatívnych pracovníkov,“ skonštatoval IAPŠ:Advokátka Marica Pirošíková považuje uvedené informácie týkajúce sa údajného ovplyvňovania kajúcnikov v spojení s podmienkami väzby a neprimerane dlhými maximálnymi lehotami väzby za škandál.„Pripomínam, že v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ môžu krajiny EÚ odmietnuť vykonať vydaný európsky zatýkací rozkaz, ak sa obávajú, že obvinený nebude mať v krajine, ktorá ho vydala, spravodlivý súdny proces. Krajiny EÚ musia skúmať aj konkrétne skutočnosti nasvedčujúce tomu, že podmienky výkonu pozbavenia osobnej slobody, ktorým bude obvinený vystavený v prípade jeho odovzdania, nespĺňajú minimálne štandardy stanovené medzinárodným právom,“ upozornila Pirošíková aj v nadväznosti na odporúčania predstaviteľov opozičných strán adresovaných bývalému šéfovi NAKA Branislavovi Z., aby sa do Slovenskej republiky nevracal.