Kolíkovej návrh na úpravu kolúznej väzby by mohol byť v stredu predložený na vládu, uviedol Heger

24.5.2021 - Návrh ministerstva spravodlivosti na úpravu kolúznej väzby by mohol byť predložený na vládu v stredu 26. mája. Pred odletom na samit EÚ to v pondelok povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Čo by som chcel potvrdiť na základe diskusie, ktorá prebehla aj včera (v nedeľu 23. mája, pozn. SITA), tak ten plán je, aby návrh ministerstva bol predložený na vládu v stredu, s čím plne súhlasím, a na základe toho bol koncom týždňa predložený do parlamentu," doplnil Heger. Podotkol, že detaily návrhu bude prezentovať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).