24. novembra 2025

Advokátska komora má vážne výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizuje aj skrátené legislatívne konanie 


Slovenská advokátska komora (SAK) má zásadné výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov ...



gettyimages 1494529981 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) má zásadné výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), kriticky vníma aj skrátené legislatívne konanie.

Nesúhlasia ani so skráteným legislatívnym konaním


SAK to uviedla vo svojom stanovisku, ktorým reaguje na schválený návrh vlády na zrušenie ÚOO a jeho nahradenie novým úradom. Advokáti majú obsahové námietky a nesúhlasia ani s návrhom na prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Dlhodobo vyzývame na zachovávanie inštitucionálnej stability. Pre demokratický a právny štát sú kľúčové nezávislé inštitúcie, ktoré konajú riadne v rámci zákonom stanovených pravidiel. Akékoľvek návrhy na zmeny v dôležitých inštitúciách a systéme ochrany práv musia preto podliehať riadnej odbornej diskusii," zdôraznila SAK s tým, že rušenie či vytváranie nových úradov, ak je to odôvodnené, by sa malo prijímať v riadnom legislatívnom konaní. Tomu by mala predchádzať odborná diskusia a analýza fungovania daného úradu.

Zmeny by tak vždy mali byť výsledkom koncepčného reformného úsilia a nikdy nielen vedľajším produktom sledovania čiastkových záujmov," dodala SAK.

Rozpor s legislatívou EÚ


Na skrátené legislatívne konanie podľa advokátov nie sú splnené podmienky. „Domnievame sa, že prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní bez relevantných dôvodov môže v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR otvoriť diskusiu o súlade takéhoto postupu s Ústavou SR," upozornila SAK.

Z obsahového hľadiska poukazuje na časť zákona, ktorou by sa zúžil rozsah ochrany oznamovateľov na protiprávnu činnosť zamestnávateľov. SAK upozornila, že ide súčasne o zníženie ochrany, ktorý vyplýva zo záväzkov SR voči .

Bude to tak v rozpore s legislatívou EÚ. SAK vidí problém aj v spôsobe a forme zmeny vedenia úradu. Nereflektuje totiž inštitucionálnu nezávislosť ÚOO ako jedného z garantov ochrany práv aj voči zásahom štátu.

Podľa advokátov neexistuje potreba tejto zmeny


Advokáti vo svojom stanovisku vyjadrili presvedčenie, že neexistuje žiadna spoločenská potreba takejto zmeny.

Činnosť ÚOO nebola k dnešnému dňu vyhodnotená spôsobom, ktorý by čo i len v minimálnej miere signalizoval nevyhnutnosť tento úrad bezodkladne zrušiť a nahradiť iným, ktorý bude pod vedením novovybraného manažmentu," skonštatovala SAK a uzavrela s tým, že ÚOO plní nenahraditeľnú funkciu v boji proti korupcii a že za roky svojej existencie preukázal svoje opodstatnenie.



Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk

