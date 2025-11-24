|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
Advokátska komora má vážne výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizuje aj skrátené legislatívne konanie
Slovenská advokátska komora (SAK) má zásadné výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) má zásadné výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), kriticky vníma aj skrátené legislatívne konanie.
SAK to uviedla vo svojom stanovisku, ktorým reaguje na schválený návrh vlády na zrušenie ÚOO a jeho nahradenie novým úradom. Advokáti majú obsahové námietky a nesúhlasia ani s návrhom na prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
„Dlhodobo vyzývame na zachovávanie inštitucionálnej stability. Pre demokratický a právny štát sú kľúčové nezávislé inštitúcie, ktoré konajú riadne v rámci zákonom stanovených pravidiel. Akékoľvek návrhy na zmeny v dôležitých inštitúciách a systéme ochrany práv musia preto podliehať riadnej odbornej diskusii," zdôraznila SAK s tým, že rušenie či vytváranie nových úradov, ak je to odôvodnené, by sa malo prijímať v riadnom legislatívnom konaní. Tomu by mala predchádzať odborná diskusia a analýza fungovania daného úradu.
„Zmeny by tak vždy mali byť výsledkom koncepčného reformného úsilia a nikdy nielen vedľajším produktom sledovania čiastkových záujmov," dodala SAK.
Na skrátené legislatívne konanie podľa advokátov nie sú splnené podmienky. „Domnievame sa, že prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní bez relevantných dôvodov môže v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR otvoriť diskusiu o súlade takéhoto postupu s Ústavou SR," upozornila SAK.
Z obsahového hľadiska poukazuje na časť zákona, ktorou by sa zúžil rozsah ochrany oznamovateľov na protiprávnu činnosť zamestnávateľov. SAK upozornila, že ide súčasne o zníženie ochrany, ktorý vyplýva zo záväzkov SR voči EÚ.
Bude to tak v rozpore s legislatívou EÚ. SAK vidí problém aj v spôsobe a forme zmeny vedenia úradu. Nereflektuje totiž inštitucionálnu nezávislosť ÚOO ako jedného z garantov ochrany práv aj voči zásahom štátu.
Advokáti vo svojom stanovisku vyjadrili presvedčenie, že neexistuje žiadna spoločenská potreba takejto zmeny.
„Činnosť ÚOO nebola k dnešnému dňu vyhodnotená spôsobom, ktorý by čo i len v minimálnej miere signalizoval nevyhnutnosť tento úrad bezodkladne zrušiť a nahradiť iným, ktorý bude pod vedením novovybraného manažmentu," skonštatovala SAK a uzavrela s tým, že ÚOO plní nenahraditeľnú funkciu v boji proti korupcii a že za roky svojej existencie preukázal svoje opodstatnenie.
Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.
Zdroj: SITA.sk - Advokátska komora má vážne výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizuje aj skrátené legislatívne konanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Nesúhlasia ani so skráteným legislatívnym konaním
SAK to uviedla vo svojom stanovisku, ktorým reaguje na schválený návrh vlády na zrušenie ÚOO a jeho nahradenie novým úradom. Advokáti majú obsahové námietky a nesúhlasia ani s návrhom na prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
„Dlhodobo vyzývame na zachovávanie inštitucionálnej stability. Pre demokratický a právny štát sú kľúčové nezávislé inštitúcie, ktoré konajú riadne v rámci zákonom stanovených pravidiel. Akékoľvek návrhy na zmeny v dôležitých inštitúciách a systéme ochrany práv musia preto podliehať riadnej odbornej diskusii," zdôraznila SAK s tým, že rušenie či vytváranie nových úradov, ak je to odôvodnené, by sa malo prijímať v riadnom legislatívnom konaní. Tomu by mala predchádzať odborná diskusia a analýza fungovania daného úradu.
„Zmeny by tak vždy mali byť výsledkom koncepčného reformného úsilia a nikdy nielen vedľajším produktom sledovania čiastkových záujmov," dodala SAK.
Rozpor s legislatívou EÚ
Na skrátené legislatívne konanie podľa advokátov nie sú splnené podmienky. „Domnievame sa, že prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní bez relevantných dôvodov môže v súlade s judikatúrou Ústavného súdu SR otvoriť diskusiu o súlade takéhoto postupu s Ústavou SR," upozornila SAK.
Z obsahového hľadiska poukazuje na časť zákona, ktorou by sa zúžil rozsah ochrany oznamovateľov na protiprávnu činnosť zamestnávateľov. SAK upozornila, že ide súčasne o zníženie ochrany, ktorý vyplýva zo záväzkov SR voči EÚ.
Bude to tak v rozpore s legislatívou EÚ. SAK vidí problém aj v spôsobe a forme zmeny vedenia úradu. Nereflektuje totiž inštitucionálnu nezávislosť ÚOO ako jedného z garantov ochrany práv aj voči zásahom štátu.
Podľa advokátov neexistuje potreba tejto zmeny
Advokáti vo svojom stanovisku vyjadrili presvedčenie, že neexistuje žiadna spoločenská potreba takejto zmeny.
„Činnosť ÚOO nebola k dnešnému dňu vyhodnotená spôsobom, ktorý by čo i len v minimálnej miere signalizoval nevyhnutnosť tento úrad bezodkladne zrušiť a nahradiť iným, ktorý bude pod vedením novovybraného manažmentu," skonštatovala SAK a uzavrela s tým, že ÚOO plní nenahraditeľnú funkciu v boji proti korupcii a že za roky svojej existencie preukázal svoje opodstatnenie.
Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona ruší a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.
Zdroj: SITA.sk - Advokátska komora má vážne výhrady k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizuje aj skrátené legislatívne konanie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sociálna poisťovňa spúšťa modernú aplikáciu. Klienti uvidia dávky, poistné aj ePN na jednom mieste – VIDEO
Sociálna poisťovňa spúšťa modernú aplikáciu. Klienti uvidia dávky, poistné aj ePN na jednom mieste – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Horela rekreačná chata, pred plameňmi utekalo 30 ľudí
Horela rekreačná chata, pred plameňmi utekalo 30 ľudí