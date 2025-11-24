Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

24. novembra 2025

Horela rekreačná chata, pred plameňmi utekalo 30 ľudí


chata požiar v Česku

Päť jednotiek hasičov bojovalo cez víkend s požiarom štítovej steny a časti strechy rekreačnej chaty v českom mestečku Kopřivnice. Vnútri sa zdržiavalo tridsať ľudí, ktorým sa včas podarilo objekt opustiť. ...



gettyimages 1214087885 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Päť jednotiek hasičov bojovalo cez víkend s požiarom štítovej steny a časti strechy rekreačnej chaty v českom mestečku Kopřivnice. Vnútri sa zdržiavalo tridsať ľudí, ktorým sa včas podarilo objekt opustiť. Informuje o tom web Novinky.cz.


Na miesto vyrazili dve profesionálne a tri dobrovoľné jednotky hasičov. Zasahovali sme zvonku aj zvnútra objektu," povedala hovorkyňa hasičov Petra Lukášová o požiari, ktorý nastal v sobotu večer. Hasenie trvalo zhruba hodinu a pol. Pre skryté ohniská museli rozobrať časť strechy.

V objekte bolo tridsať dospelých osôb, všetci stihli chatu opustiť ešte pred naším príchodom, nikto nebol zranený," doplnila hovorkyňa hasičov. Príčinu požiaru vyšetrujú.


Zdroj: SITA.sk - Horela rekreačná chata, pred plameňmi utekalo 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

