Advokátska komora navrhuje zmeny ústavy, chce posilniť ochranu nezávislosti výkonu advokácie

Návrh na zmenu ústavy

Vážne podozrenia z porušovania dôvernosti komunikácie

Podozrenie z monitorovania porád obhajcov s klientom vo výkone väzby

8.4.2025 (SITA.sk) - Ústava SR by mala obsahovať odsek, podľa ktorého advokáta nemožno trestne stíhať za úkony vykonané v súlade so zákonom a s cieľom ochrany práv klienta. Ako ďalej vyplýva z návrhu z dielne Slovenskej advokátskej komory , osoby, ktoré advokáti zastupujú, by mali mať podľa ústavy právo na zachovanie tajnosti všetkých skutočností, o ktorých sa advokát alebo osoba konajúca v jeho mene dozvedela pri poskytovaní právnej pomoci.Komora tiež navrhuje, aby mal predseda SAK právo na podanie návrhu na ústavný súd na začatie konania vo veciach súladu právnych predpisov týkajúcich sa výkonu práva na súdnu a inú právnu ochranu "Slovenská advokátska komora preto vyzýva Národnú radu SR , aby v prípade, ak bude v tomto volebnom období alebo v budúcich volebných obdobiach pristupovať k novelizácii Ústavy SR , zvážila novelizáciu ústavy aj o posilnenie ústavnej ochrany nezávislosti výkonu advokácie," uviedla advokátska komora.Tá návrh na zmenu ústavy vypracovala pôvodne ešte v roku 2023 pri príležitosti 33. výročia prvého zákona o advokácii prijatého po páde komunistického režimu v roku 1990. Parlament sa ním však doposiaľ nezaoberal.Predsedníctvo SAK ešte začiatkom apríla informovalo, že s veľkým znepokojením vníma indície o vážnych podozreniach z porušovania dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi, a z útokov na advokátov pre výkon ich povolania. Podľa komory ide o jav, ktorý zaznamenávajú dlhodobo a týka sa verejne známych trestných káuz, ako aj výkonu bežnej agendy."Advokát Peter Kubina podal trestné oznámenie a zároveň podnet SAK, ktorý sa týka zaistenia telefónov jeho klientov. V podnete sa uvádza, že v telefónoch bola uložená aj komunikácia medzi ním ako obhajcom a jeho šiestimi klientmi, z ktorých dvaja po zadržaní vydali mobilné telefóny Úradu inšpekčnej služby . Z podnetu vyplýva priame podozrenie, že tieto údaje po extrakcii a zistení, že ide o komunikáciu s advokátom, neboli vymazané, ale časť z nich sa objavila v médiách," uviedla advokátska komora.Ak by sa potvrdilo, že orgány činné v trestnom konaní namiesto ochrany dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom takúto komunikáciu dokonca poskytli médiám, išlo by podľa SAK o mimoriadne závažný zásah do práv.Nemenej vážne podozrenie podľa advokátskej komory vyplýva z podnetov advokáta Mareka Paru , ktoré smerujú k podozreniu z monitorovania porád obhajcov s klientom vo výkone väzby."Z publikovaných snímok (ktoré majú pochádzať z miestnosti určenej na porady osôb vo výkone väzby) je možné identifikovať písomné materiály, preukaz advokáta, resp. koncipienta a ďalšie písomné materiály. Opäť platí, že ak naozaj dochádzalo k monitorovaniu porád advokátov s klientom, a to dokonca v ústave na výkon väzby v miestnosti vyslovene určenej na porady, išlo by o mimoriadne závažný zásah do práv obhajcov i obvinených," zdôraznila SAK.Uvedené prípady podľa SAK predstavujú len vybrané príklady širšieho problému porušovania práv na obhajobu a pretrvávajúcich útokov na výkon advokátskeho povolania.