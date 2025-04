Kolabujúci systém registrácie cudzincov spôsobuje chaos, Únia miest žiada okamžité riešenie

Snaha o zlepšenie situácie

Zhoršujúce sa podmienky na cudzineckej polícii

8.4.2025 (SITA.sk) - Systém registrácie cudzincov je nefunkčný, stále kolabuje a ľuďom komplikuje život. Upozornila na to Únia miest Slovenska (ÚMS) s tým, že aj napriek snahám samospráv nie je možné tento problém vyriešiť.ÚMS na tento problém upozorňuje od minulého roka, no doposiaľ neboli prijaté opatrenia, ktoré by situáciu vyriešili a uľahčili tak život ľuďom, ktorí to potrebujú. ÚMS sa preto v tejto veci opätovne obrátila na ministerstvo vnútra a o probléme diskutovala aj s ombudsmanom.ÚMS spresnila, že ministerstvo vnútra oslovili ešte 4. októbra minulého roku. Obrátili sa na neho s žiadosťou o zabezpečenie funkčnosti rezervačného systému pre registráciu cudzincov na podanie žiadosti o pobyt v SR. Ministerstvo vnútra následnej verejne informovalo, že tento problém rieši a v krátkom čase by sa mala situácia zlepšiť.Prezident ÚMS Richard Rybníček však upozornil, že aj napriek parciálnym riešeniam sa situácia do dnešného dňa nezlepšila. „Na zamestnancov miest sa obracajú zúfali ľudia so žiadosťou o akúkoľvek pomoc najmä v situáciách, keď ide o deti alebo nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Súčasne zaznamenávame veľké zneužívanie tiesne týchto osôb podozrivými skupinami, až na hranici vydierania,“ doplnil Rybníček, podľa ktorého je frustrujúce, že aj po tak dlhej dobe neprišlo k žiadnemu riešeniu.„Situácia na cudzineckej polícii je neúnosná. Na integračné centrá v mestách sa obracajú bezradní a bezmocní cudzinci, prevažne matky s deťmi, ktoré potrebujú riešenie teraz, a my im, žiaľ, nemáme ako pomôcť,“ uviedol Rybníček.ÚMS zároveň upozornila, že aktuálne v mestách prebiehajú aj zápisy detí do materských a základných škôl, čo túto situáciu ešte zhoršuje. „To, že deti cudzincov nenavštevujú základné školy prináša pre mestá množstvo sekundárnych problémov – stratu informácií o stave dieťaťa, zhoršenie psychického stavu detí, nárast drobnej kriminality. Zamestnanci miest robili individuálnu kampaň, aby rodičia deti do škôlok a škôl zapísali a vedeli sa tak lepšie integrovať do spoločnosti,“ priblížila ÚMS s tým, že snaha rodičov o zápis detí v prípade, že nemajú zabezpečené správne dokumenty z cudzineckej polície, je márna.Tieto deti tak aj napriek snahe miest nemôžu nastúpiť do škôl a plniť si školskú dochádzku. ÚMS preto opakovane apeluje na urýchlené vyriešenie tohto problému, a to buď zabezpečením funkčnosti rezervačného systému a prijímanie žiadostí na oddeleniach cudzineckej polície či návrhom alternatívneho riešenia.