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09. septembra 2026
Advokátska komora odsúdila politický nátlak na Žilinku, Rada prokurátorov SR hovorí o neakceptovateľnej výzve
Slovenská advokátska komora reaguje na výzvu Roberta Fica o odstúpení Maroša Žilinku. Slovenská advokátska komora ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora reaguje na výzvu Roberta Fica o odstúpení Maroša Žilinku.
Slovenská advokátska komora (SAK) považuje politický nátlak na prokuratúru za neprípustný. Uviedla to vo svojej reakcii na politický tlak na generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
SAK vo vyhlásení zdôraznila, že dlhodobo presadzuje ochranu hodnôt demokracie a právneho štátu. Dodala, že ich napĺňanie závisí od inštitúcií vykonávajúcich ich právomoci v súlade s ústavou a zákonmi, nezávisle od politických záujmov.
"Prokuratúra môže účinne chrániť práva a zákonnosť len vtedy, ak koná nezávisle a bez politického nátlaku. Rešpektovanie jej postavenia a nezávislosti je preto nevyhnutné pre fungovanie právneho štátu,” podotkla komora.
Poukázala tiež, že deľba moci, systém bŕzd a protiváh i samostatné postavenie orgánov ochrany práva predstavujú základné záruky fungovania právneho štátu a ochranu každého pred svojvoľným výkonom verejnej moci. Rovnako SAK prízvukovala, že prokuratúra musí pri ochrane práv a zákonnosti postupovať nestranne, a to bez ohľadu na záujmy a očakávania politických predstaviteľov.
"Činnosť generálneho prokurátora aj jednotlivé rozhodnutia prokuratúry (ako aj súdov) môžu byť predmetom verejnej kritiky a odbornej diskusie. Rovnako legitímna je diskusia o budúcom usporiadaní prokuratúry a jej prípadnej reforme. Má byť vedená vecne, na základe odborných argumentov a vo verejnom záujme. Kritika ani diskusia o reforme prokuratúry však nesmú slúžiť ako nástroj politického nátlaku na jej rozhodovanie alebo na odchod jej predstaviteľov z funkcie,” dodáva SAK.
Komora vyjadrila podporu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi pri nezávislom a nestrannom výkone jeho funkcie v súlade s ústavou a zákonmi. Dodala, že predmetná podpora nepredstavuje hodnotenie správnosti jednotlivých rozhodnutí prokuratúry, ale je jej dlhodobým postojom k ochrane nezávislých inštitúcií v demokratickom a právnom štáte.
"SAK dlhodobo presadzuje ochranu nezávislosti inštitúcií a rešpektovanie ich právomocí. Tento postoj uplatňuje bez ohľadu na to, kto vykonáva politickú moc a kto stojí na čele dotknutej inštitúcie,” uzavrela.
Na situáciu zareagovala aj Rada prokurátorov SR. Zdôrazňuje, že vyvíjanie verejného tlaku predsedom vlády Robertom Ficom na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku z funkcie v spojení so subjektívnym ideovým interpretovaním postupu prokuratúry v konkrétnych aj neprávoplatne skončených trestných veciach, o ktorých politickí predstavitelia nemôžu mať objektívne informácie, prekračuje rámec legitímnej politickej kritiky, ktorá politikom prináleží.
Rada ďalej zdôraznila, že takýmto spôsobom sú orgány prokuratúry a samotní prokurátori zaťahovaní politikmi do politického boja, čoho prirodzeným negatívnym následkom je oslabovanie dôvery verejnosti v zákonnosť postupu a rozhodovania prokurátorov, a teda posilňovanie názorových tendencií vo verejnosti o neprávnom štáte.
"Rada prokurátorov SR zdôrazňuje, že zákonnosť a dôvodnosť postupu a rozhodovania prokurátorov v konkrétnom trestnom konaní možno preskúmať výlučne zákonodarcom ustanovenými procesnými prostriedkami, a nie prostredníctvom verejného politického tlaku," vyhlásila rada.
Zároveň označila ako neakceptovateľné výzvy na odstránenie konkrétnych prokurátorov z Generálnej prokuratúry SR nerešpektujúc zákonné podmienky na preloženie prokurátora na inú prokuratúru alebo ukončenie služobného pomeru prokurátora.
"Prokuratúra nemôže byť vnímaná ako nezávislá od politického vplyvu iba vtedy, ak jej postupy a rozhodnutia zodpovedajú politickým predstavám aktuálnej vládnej moci. Práve v situácii, keď rozhodnutie prokuratúry vyvoláva politický nesúhlas, sa v plnej miere ukazuje význam požiadavky na jej nestranný a zákonný výkon pôsobnosti. Zákonná ochrana nestranného výkonu pôsobnosti každého prokurátora má byť neustálym záujmom celej spoločnosti," zdôraznila rada prokurátorov.
Rada zároveň odmieta akékoľvek snahy o politické ovplyvňovanie rozhodovacej činnosti prokuratúry a trestného konania, a považuje rešpektovanie vzájomnej nezávislosti ústavných orgánov za jednu zo základných podmienok fungovania právneho štátu, o obnovenie dôvery, v ktorého sa má svorne usilovať celá politická elita bez ohľadu na stranícku príslušnosť.
"Záverečný ultimatívny verejný politický odkaz predsedu vlády, že ak generálny prokurátor zo svojej funkcie neodstúpi, následkom bude príprava a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry, predstavuje priame zasahovanie výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry a neprípustný politický nátlak nielen na generálneho prokurátora, ale na všetkých prokurátorov. Takýto postup je v demokratickom právnom štáte neprijateľný," uviedla rada.
Doplnila, že problémom nie je samotná možnosť reformy prokuratúry, ale jej prezentovanie ako následku za neuposlúchnutie politickej výzvy. "Prípadná reforma prokuratúry má byť výsledkom dôkladnej a odbornej celospoločenskej diskusie," dodala rada prokurátorov.
Zdroj: SITA.sk - Advokátska komora odsúdila politický nátlak na Žilinku, Rada prokurátorov SR hovorí o neakceptovateľnej výzve © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská advokátska komora (SAK) považuje politický nátlak na prokuratúru za neprípustný. Uviedla to vo svojej reakcii na politický tlak na generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Hodnoty právneho štátu
SAK vo vyhlásení zdôraznila, že dlhodobo presadzuje ochranu hodnôt demokracie a právneho štátu. Dodala, že ich napĺňanie závisí od inštitúcií vykonávajúcich ich právomoci v súlade s ústavou a zákonmi, nezávisle od politických záujmov.
"Prokuratúra môže účinne chrániť práva a zákonnosť len vtedy, ak koná nezávisle a bez politického nátlaku. Rešpektovanie jej postavenia a nezávislosti je preto nevyhnutné pre fungovanie právneho štátu,” podotkla komora.
Poukázala tiež, že deľba moci, systém bŕzd a protiváh i samostatné postavenie orgánov ochrany práva predstavujú základné záruky fungovania právneho štátu a ochranu každého pred svojvoľným výkonom verejnej moci. Rovnako SAK prízvukovala, že prokuratúra musí pri ochrane práv a zákonnosti postupovať nestranne, a to bez ohľadu na záujmy a očakávania politických predstaviteľov.
Podpora generálneho prokurátora
"Činnosť generálneho prokurátora aj jednotlivé rozhodnutia prokuratúry (ako aj súdov) môžu byť predmetom verejnej kritiky a odbornej diskusie. Rovnako legitímna je diskusia o budúcom usporiadaní prokuratúry a jej prípadnej reforme. Má byť vedená vecne, na základe odborných argumentov a vo verejnom záujme. Kritika ani diskusia o reforme prokuratúry však nesmú slúžiť ako nástroj politického nátlaku na jej rozhodovanie alebo na odchod jej predstaviteľov z funkcie,” dodáva SAK.
Komora vyjadrila podporu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi pri nezávislom a nestrannom výkone jeho funkcie v súlade s ústavou a zákonmi. Dodala, že predmetná podpora nepredstavuje hodnotenie správnosti jednotlivých rozhodnutí prokuratúry, ale je jej dlhodobým postojom k ochrane nezávislých inštitúcií v demokratickom a právnom štáte.
"SAK dlhodobo presadzuje ochranu nezávislosti inštitúcií a rešpektovanie ich právomocí. Tento postoj uplatňuje bez ohľadu na to, kto vykonáva politickú moc a kto stojí na čele dotknutej inštitúcie,” uzavrela.
Zatiahnutie do politického boja
Na situáciu zareagovala aj Rada prokurátorov SR. Zdôrazňuje, že vyvíjanie verejného tlaku predsedom vlády Robertom Ficom na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku z funkcie v spojení so subjektívnym ideovým interpretovaním postupu prokuratúry v konkrétnych aj neprávoplatne skončených trestných veciach, o ktorých politickí predstavitelia nemôžu mať objektívne informácie, prekračuje rámec legitímnej politickej kritiky, ktorá politikom prináleží.
Rada ďalej zdôraznila, že takýmto spôsobom sú orgány prokuratúry a samotní prokurátori zaťahovaní politikmi do politického boja, čoho prirodzeným negatívnym následkom je oslabovanie dôvery verejnosti v zákonnosť postupu a rozhodovania prokurátorov, a teda posilňovanie názorových tendencií vo verejnosti o neprávnom štáte.
"Rada prokurátorov SR zdôrazňuje, že zákonnosť a dôvodnosť postupu a rozhodovania prokurátorov v konkrétnom trestnom konaní možno preskúmať výlučne zákonodarcom ustanovenými procesnými prostriedkami, a nie prostredníctvom verejného politického tlaku," vyhlásila rada.
Neakceptovateľné výzvy
Zároveň označila ako neakceptovateľné výzvy na odstránenie konkrétnych prokurátorov z Generálnej prokuratúry SR nerešpektujúc zákonné podmienky na preloženie prokurátora na inú prokuratúru alebo ukončenie služobného pomeru prokurátora.
"Prokuratúra nemôže byť vnímaná ako nezávislá od politického vplyvu iba vtedy, ak jej postupy a rozhodnutia zodpovedajú politickým predstavám aktuálnej vládnej moci. Práve v situácii, keď rozhodnutie prokuratúry vyvoláva politický nesúhlas, sa v plnej miere ukazuje význam požiadavky na jej nestranný a zákonný výkon pôsobnosti. Zákonná ochrana nestranného výkonu pôsobnosti každého prokurátora má byť neustálym záujmom celej spoločnosti," zdôraznila rada prokurátorov.
Reforma prokuratúry
Rada zároveň odmieta akékoľvek snahy o politické ovplyvňovanie rozhodovacej činnosti prokuratúry a trestného konania, a považuje rešpektovanie vzájomnej nezávislosti ústavných orgánov za jednu zo základných podmienok fungovania právneho štátu, o obnovenie dôvery, v ktorého sa má svorne usilovať celá politická elita bez ohľadu na stranícku príslušnosť.
"Záverečný ultimatívny verejný politický odkaz predsedu vlády, že ak generálny prokurátor zo svojej funkcie neodstúpi, následkom bude príprava a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry, predstavuje priame zasahovanie výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry a neprípustný politický nátlak nielen na generálneho prokurátora, ale na všetkých prokurátorov. Takýto postup je v demokratickom právnom štáte neprijateľný," uviedla rada.
Doplnila, že problémom nie je samotná možnosť reformy prokuratúry, ale jej prezentovanie ako následku za neuposlúchnutie politickej výzvy. "Prípadná reforma prokuratúry má byť výsledkom dôkladnej a odbornej celospoločenskej diskusie," dodala rada prokurátorov.
Zdroj: SITA.sk - Advokátska komora odsúdila politický nátlak na Žilinku, Rada prokurátorov SR hovorí o neakceptovateľnej výzve © SITA Všetky práva vyhradené.
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