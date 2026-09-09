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Lepšie to už nebude. Hudák a Szatmary už o pár týždňov vyrážajú na slovenské turné
Majú po štyridsiatke, deti, vzťahy, prvé pokazené súčiastky na vlastných telách a čoraz menej ilúzií o tom, že raz budú mať na život všetky odpovede. Zmysel pre humor im však zostal. Tomáš ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Majú po štyridsiatke, deti, vzťahy, prvé pokazené súčiastky na vlastných telách a čoraz menej ilúzií o tom, že raz budú mať na život všetky odpovede.
Zmysel pre humor im však zostal. Tomáš Hudák a Michael Szatmary už 4. októbra odštartujú slovenské turné s novým stand-up komediálnym špeciálom Lepšie to už nebude. Po úspechu spoločného špeciálu Konečne spolu chcú byť tentoraz osobnejší, hudobnejší a generačne ešte presnejší.
Lepšie to už nebude - na prvé počutie možno rezignácia, na druhé celkom oslobodzujúce zistenie. Prestať čakať na dokonalý život, zmieriť sa s tým, že odpovedí postupne ubúda, názorov pribúda a popritom sa na tom všetkom ešte dokázať zasmiať. Práve z tejto životnej fázy urobili Tomáš Hudák a Michael Szatmary svoj nový spoločný komediálny stand-up špeciál. Po úspešnom projekte "Konečne spolu" sa vracajú na jedno pódium a tentoraz k stand-upu pridávajú aj autorskú hudbu a pesničky vytvorené špeciálne pre novú šou.
Prvé predstavenie odohrajú 4. októbra v bratislavskom STARS auditorium, následne turné zamieri do Košíc, Prešova, Dolného Kubína, Popradu, Trenčína, Žiliny a Humenného. Divákov čaká večer plný stand-upu, autorských pesničiek, ostrých postrehov aj tém o vzťahoch, rodičovstve, mužskom pohľade na svet a o živote, pri ktorom človek časom zistí, že odpovedí ubúda a názorov pribúda.
Tomáš Hudák a Michael Szatmary patria dlhodobo medzi absolútnu špičku slovenskej stand-upovej scény. Obaja sú bývalí novinári, otcovia, partneri a milovníci hudby. Svoje životné skúsenosti tentoraz premieňajú na projekt balansujúci medzi stand-upom, koncertom a generačnou výpoveďou. A keďže Szatmary sa považuje za nedoceneného muzikanta a Hudák za nedoceneného textára, rozhodli sa doceniť sami seba priamo na pódiu. "Keď sme robili Konečne spolu, ešte sme mali pocit, že všetko máme pred sebou. Dnes máme pred sebou hlavne okuliare na čítanie," hovorí Michael Szatmary. "Toto nebude len stand-up. Je to večer dvoch chlapov, ktorí už zažili toho dosť na to, aby mali názor, ale stále málo na to, aby prestali robiť chyby," dopĺňa Tomáš Hudák.
Práve hudba bude jedným z prvkov, ktorými sa Lepšie to už nebude odlišuje od klasického stand-upového večera. Súčasťou predstavenia bude živá autorská hudba a pesničky, ktoré vznikli špeciálne pre tento projekt. Hudák a Szatmary tak chcú priniesť formát, aký na domácej scéne zatiaľ nemá obdobu – kombináciu stand-upu, hudby a životných postrehov dvoch mužov, ktorí už možno prišli o ilúzie, ale našťastie nie o zmysel pre humor.
Lepšie to už nebude tak nie je iba názvom šou. Je to celkom praktický návod, ako prežiť život po štyridsiatke: menej čakať na to, kedy bude všetko dokonalé a viac sa smiať na tom, čo dokonalé nikdy nebude.
Vstupenky dostupné na GoOut
4. 10. Bratislava – STARS auditorium
8. 10. Košice – Divadlo Grand
9. 10. Prešov – Kino Scala
26. 10. Dolný Kubín – Mestské kultúrne stredisko
27. 10. Poprad – Kino Tatran
29. 10. Trenčín – Piano Club
11. 11. Žilina – Dom odborov
12. 11. Humenné – Mestské kultúrne stredisko
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lepšie to už nebude. Hudák a Szatmary už o pár týždňov vyrážajú na slovenské turné © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmysel pre humor im však zostal. Tomáš Hudák a Michael Szatmary už 4. októbra odštartujú slovenské turné s novým stand-up komediálnym špeciálom Lepšie to už nebude. Po úspechu spoločného špeciálu Konečne spolu chcú byť tentoraz osobnejší, hudobnejší a generačne ešte presnejší.
Lepšie to už nebude - na prvé počutie možno rezignácia, na druhé celkom oslobodzujúce zistenie. Prestať čakať na dokonalý život, zmieriť sa s tým, že odpovedí postupne ubúda, názorov pribúda a popritom sa na tom všetkom ešte dokázať zasmiať. Práve z tejto životnej fázy urobili Tomáš Hudák a Michael Szatmary svoj nový spoločný komediálny stand-up špeciál. Po úspešnom projekte "Konečne spolu" sa vracajú na jedno pódium a tentoraz k stand-upu pridávajú aj autorskú hudbu a pesničky vytvorené špeciálne pre novú šou.
Turné štartuje už 4. októbra
Prvé predstavenie odohrajú 4. októbra v bratislavskom STARS auditorium, následne turné zamieri do Košíc, Prešova, Dolného Kubína, Popradu, Trenčína, Žiliny a Humenného. Divákov čaká večer plný stand-upu, autorských pesničiek, ostrých postrehov aj tém o vzťahoch, rodičovstve, mužskom pohľade na svet a o živote, pri ktorom človek časom zistí, že odpovedí ubúda a názorov pribúda.
Dvaja otcovia, bývalí novinári a komici na jednom pódiu
Tomáš Hudák a Michael Szatmary patria dlhodobo medzi absolútnu špičku slovenskej stand-upovej scény. Obaja sú bývalí novinári, otcovia, partneri a milovníci hudby. Svoje životné skúsenosti tentoraz premieňajú na projekt balansujúci medzi stand-upom, koncertom a generačnou výpoveďou. A keďže Szatmary sa považuje za nedoceneného muzikanta a Hudák za nedoceneného textára, rozhodli sa doceniť sami seba priamo na pódiu. "Keď sme robili Konečne spolu, ešte sme mali pocit, že všetko máme pred sebou. Dnes máme pred sebou hlavne okuliare na čítanie," hovorí Michael Szatmary. "Toto nebude len stand-up. Je to večer dvoch chlapov, ktorí už zažili toho dosť na to, aby mali názor, ale stále málo na to, aby prestali robiť chyby," dopĺňa Tomáš Hudák.
Stand-up ako návod na život?
Práve hudba bude jedným z prvkov, ktorými sa Lepšie to už nebude odlišuje od klasického stand-upového večera. Súčasťou predstavenia bude živá autorská hudba a pesničky, ktoré vznikli špeciálne pre tento projekt. Hudák a Szatmary tak chcú priniesť formát, aký na domácej scéne zatiaľ nemá obdobu – kombináciu stand-upu, hudby a životných postrehov dvoch mužov, ktorí už možno prišli o ilúzie, ale našťastie nie o zmysel pre humor.
Lepšie to už nebude tak nie je iba názvom šou. Je to celkom praktický návod, ako prežiť život po štyridsiatke: menej čakať na to, kedy bude všetko dokonalé a viac sa smiať na tom, čo dokonalé nikdy nebude.
Vstupenky dostupné na GoOut
LEPŠIE TO UŽ NEBUDE – TURNÉ 2026
4. 10. Bratislava – STARS auditorium
8. 10. Košice – Divadlo Grand
9. 10. Prešov – Kino Scala
26. 10. Dolný Kubín – Mestské kultúrne stredisko
27. 10. Poprad – Kino Tatran
29. 10. Trenčín – Piano Club
11. 11. Žilina – Dom odborov
12. 11. Humenné – Mestské kultúrne stredisko
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Lepšie to už nebude. Hudák a Szatmary už o pár týždňov vyrážajú na slovenské turné © SITA Všetky práva vyhradené.
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