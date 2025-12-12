Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. decembra 2025

Advokátska komora varuje pred novelou trestného zákona, kritizuje aj zneužívanie skráteného konania


Tagy: Novela Trestného zákona Trestné právo

Slovenská advokátska komora (SAK) vydala odborné stanovisko k aktuálne prerokúvanej novele trestného práva v



titulka sak 676x449 12.12.2025 (SITA.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) vydala odborné stanovisko k aktuálne prerokúvanej novele trestného práva v Národnej rade Slovenskej republiky. Komora v ňom uvádza, že sa štandardne nezapája do politických diskusií a rešpektuje legislatívne kompetencie zákonodarcu, ale vzhľadom na to, že k predmetnej novele nebolo otvorené pripomienkovacie konanie, považuje za potrebné vyjadriť svoj odborný postoj.


SAK zdôraznila, že ide o potvrdenie jej dlhodobo formulovaných principiálnych stanovísk, ktoré opakovane tlmočí bez ohľadu na volebné obdobia. Podľa SAK sa od rekodifikácie trestných kódexov v roku 2005 často opakoval postup, pri ktorom zákonodarca vytváral nové skutkové podstaty trestných činov ako priame reakcie na aktuálne spoločenské témy.

Nadužívanie trestného práva


Komora upozorňuje, že trestné právo by nemalo byť používané ako nástroj na riešenie otázok, ktoré by mohli byť riešené inými právnymi odvetviami, a že takéto využitie môže viesť k nadužívaniu trestného práva a narušovaniu princípov, na ktorých je postavené moderné trestné právo. SAK rovnako kriticky vníma aj navrhované nové skutkové podstaty, medzi ktoré radí napríklad popieranie povojnového usporiadania či porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Komora zároveň vyjadrila výhrady voči nesystémovým úpravám v oblasti procesného trestného práva.

Poukázala na minulé prípady nadužívania niektorých inštitútov, ako je napríklad väzba, a spochybnené aplikovanie ustanovení týkajúcich sa spolupracujúceho obvineného. SAK súhlasí s tým, že trestné právo procesné má byť predmetom odbornej diskusie a prípadných zmien, avšak novelizácie základných kódexov by podľa nej nemali byť ad hoc reakciami na čiastkové otázky aplikačnej praxe, ale výsledkom systematického odborného reformného úsilia.

Kritika skrátených konaní


V závere stanoviska komora opätovne kritizovala praktiky skrátených legislatívnych konaní, ktoré považuje za neadekvátne. SAK uviedla, že na neodôvodnené používanie tohto postupu upozorňuje už počas niekoľkých volebných období, vrátane obdobia pandémie ochorenia covid‑19. Komora pripomenula, že svoju výhradu voči tejto praxi opakovane tlmočila aj v minulosti a bude tak robiť aj naďalej.

V tejto súvislosti Slovenská advokátska komora vyzýva na jasnejšiu legislatívnu úpravu limitov skráteného legislatívneho konania, alebo na ich výklad zo strany Ústavného súdu SR. Podľa nej bez takéhoto postupu hrozí, že základné oblasti trestného práva budú naďalej narúšané nesystémovými zásahmi, čo negatívne ovplyvňuje právnu istotu.


Zdroj: SITA.sk - Advokátska komora varuje pred novelou trestného zákona, kritizuje aj zneužívanie skráteného konania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela Trestného zákona Trestné právo
