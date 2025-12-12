|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Otília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. decembra 2025
Hlas vyslovil dôveru Šutajovi Eštokovi, poverili ho aj prípravou programovej konferencie
Rozšírené predsedníctvo strany Hlas - sociálna demokracia v piatok na svojom zasadnutí jednomyseľne vyslovilo dôveru predsedovi strany
Zdieľať
12.12.2025 (SITA.sk) - Rozšírené predsedníctvo strany Hlas – sociálna demokracia v piatok na svojom zasadnutí jednomyseľne vyslovilo dôveru predsedovi strany Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Stretnutia predsedníctva sa zúčastnili aj krajskí predsedovia strany.
V rámci piatkového rokovania členovia rozšíreného predsedníctva zároveň poverili predsedu strany zorganizovaním pracovnej programovej konferencie, ktorá je plánovaná na začiatok budúceho roka. Podujatie má byť zamerané na definovanie programových priorít Hlasu na najbližšie dva roky a otvorenie diskusie o budúcoročných regionálnych voľbách.
Po rokovaní členovia vedenia strany uviedli, že Hlas považuje svoju pozíciu za stabilnú a že sa chce sústrediť na konkrétne riešenia pre krajinu i regióny. Pracovná konferencia má podľa nich slúžiť ako priestor na nastavenie jasných politických cieľov a prípravu na nadchádzajúce výzvy. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok prijal rozhodnutie predsedníctva s poďakovaním a avizoval, že je pripravený pokračovať vo funkcii.
„Rozhodnutie mojich kolegov som prijal s pokorou. Vážim si ho a chcem naň odpovedať tvrdou prácou. Som pripravený pokračovať a viesť Hlas naďalej. Viem, aké úlohy stoja pred našou stranou aj našou vládou a cítim povinnosť ich dotiahnuť. Aj naďalej budem presadzovať pragmatickú politiku zameranú na riešenia a pomoc ľuďom,“ povedal Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Hlas vyslovil dôveru Šutajovi Eštokovi, poverili ho aj prípravou programovej konferencie © SITA Všetky práva vyhradené.
V rámci piatkového rokovania členovia rozšíreného predsedníctva zároveň poverili predsedu strany zorganizovaním pracovnej programovej konferencie, ktorá je plánovaná na začiatok budúceho roka. Podujatie má byť zamerané na definovanie programových priorít Hlasu na najbližšie dva roky a otvorenie diskusie o budúcoročných regionálnych voľbách.
Po rokovaní členovia vedenia strany uviedli, že Hlas považuje svoju pozíciu za stabilnú a že sa chce sústrediť na konkrétne riešenia pre krajinu i regióny. Pracovná konferencia má podľa nich slúžiť ako priestor na nastavenie jasných politických cieľov a prípravu na nadchádzajúce výzvy. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok prijal rozhodnutie predsedníctva s poďakovaním a avizoval, že je pripravený pokračovať vo funkcii.
„Rozhodnutie mojich kolegov som prijal s pokorou. Vážim si ho a chcem naň odpovedať tvrdou prácou. Som pripravený pokračovať a viesť Hlas naďalej. Viem, aké úlohy stoja pred našou stranou aj našou vládou a cítim povinnosť ich dotiahnuť. Aj naďalej budem presadzovať pragmatickú politiku zameranú na riešenia a pomoc ľuďom,“ povedal Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Hlas vyslovil dôveru Šutajovi Eštokovi, poverili ho aj prípravou programovej konferencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Advokátska komora varuje pred novelou trestného zákona, kritizuje aj zneužívanie skráteného konania
Advokátska komora varuje pred novelou trestného zákona, kritizuje aj zneužívanie skráteného konania