Advokátska komora víta zámer nového ministra o odklade súdnej mapy, pre omeškania v prípravách varujú pred znefunkčnením súdov

Znefunkčnenie súdov

Ochrana sudcoskej nezávislosti

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) registruje ohlásený zámer Ministerstva spravodlivosti SR navrhnúť odklad účinnosti zmien v sídlach a obvodoch súdov, ako aj navrhovaný odklad zriadenia nových správnych súdov (tzv. súdna mapa). Advokátska komora to uviedla v tlačovej správe.„Komora samotný zámer posunúť účinnosť zmien v súdnej mape na 1. jún 2023 podporuje. Myslíme si, že v súčasnej situácii ide o jediné možné riešenie, ktoré má zabrániť znefunkčneniu súdov v dôsledku meškania v prípravách,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla "Okrem doriešenia praktických aspektov reformy je však podľa môjho názoru rovnako – ak nie ešte viac – dôležité, aby bol tento časový priestor využitý aj na vyjasnenie spôsobu obsadzovania nových sudcovských miest," doplnil.Presun sudcov medzi súdmi musí byť uskutočnený tak, aby nemohlo dôjsť k svojvoľnému zásahu do sudcovskej nezávislosti, a tým aj do práva účastníkov na zákonného sudcu.SAK zároveň vyzýva na obnovenie potrebného odborného dialógu, v rámci ktorého by sa preskúmali možnosti ďalších vecných opráv reformy, osobitne napríklad vo vzťahu k mestským súdom.