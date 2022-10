Ruská armáda sa snaží vytvoriť nový front na východe Ukrajiny, ťažké boje sa pravdepodobne presunú do Chersonu

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily sa po ústupe v Chersonskej oblasti začiatkom októbra o približne 20 kilometrov pravdepodobne snažia konsolidovať novú frontovú líniu západne od dediny Mylove. Uviedlo to britské ministerstvo obrany v aktualizácii správy o vývoji vojny na Ukrajine.Pozdĺž tejto línie podľa britského rezortu obrany pokračujú ťažké boje, predovšetkým v jej západnej časti. Ukrajinský postup totiž znamená, že ruské krídlo už nechráni rieka Inhulec. Informuje o tom web The Guardian.„V uplynulých dňoch ruské okupačné úrady pravdepodobne prikázali prípravu evakuácie časti civilného obyvateľstva Chersonu,“ konštatuje správa britského ministerstva obrany. „Je pravdepodobné, že očakávajú rozšírenie bojov do samotného mesta Cherson,“ dodal rezort.