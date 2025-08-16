|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. augusta 2025
Aeroklub Košice spoluorganizuje podujatie prvý septembrový víkend, letecké dni to ale nebudú – FOTO
Aeroklub Košice o. z. bude spoluorganizovať podujatie počas prvého septembrového víkendu, nebudú to ale letecké dni v Košiciach. Ako Aeroklub informoval na sociálnej sieti, v dňoch 6. a 7. septembra 2025 sa bude ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Aeroklub Košice o. z. bude spoluorganizovať podujatie počas prvého septembrového víkendu, nebudú to ale letecké dni v Košiciach. Ako Aeroklub informoval na sociálnej sieti, v dňoch 6. a 7. septembra 2025 sa bude konať Slovak International Air Days (SIAD) - Generála Milana Rastislava Štefánika.
„Ako zložka RST AK Košice, respektíve Aeroklub Košice, sme sa dohodli na usporiadaní podujatia na základni Prešov 51. Krídlo Prešov s plnou podporou Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky (OS SR)," informuje Aeroklub.
„Ako ste už zaregistrovali na našom podujatí 2024 (Spartan, Blackahwk..), s ozbrojenými silami postupne rozvíjame dlhodobú spoluprácu a sme im vďační za ich ochotu a možnosť spoločne organizovať SIAD 2025, hoci v časovo obmedzených podmienkach, veríme ale, že podujatie a jeho program oceníte nadmieru," doplnil.
Aeroklub Košice tiež potvrdil zastavenie predaja vstupeniek na ich podujatie v Košiciach. Prisľúbil tiež, že celé vstupné bude v plnej výške do niekoľkých dní vrátené všetkým, ktorí si už vstupenku zakúpili.
Bližšie informácie o podujatí v Prešove možno nájsť na webe www.airshowsiad.sk. Vstup na podujatie je bezplatný, a to pre všetkých, teda dospelých, deti, seniorov aj ZŤP osoby a podobne. Bezplatné bude aj parkovanie, ktoré bude v blízkosti podujatia.
„K podujatiu bude počas podujatia posilnená verejná doprava na trase z mesta Solivar - Nižná Šebastová na interval 10-15 minút. Z poslednej zastávky k podujatiu bude premávať kyvadlová doprava," uvádza sa na webe.
V rámci programu sa návštevníci môžu tešiť na viaceré letecké ukážky. Predvedú sa napríklad vrtuľníky Black Hawk, Albatrosy či stíhačky MiG-15, ale aj Retro Sky Team a mnohí ďalší. Pripravené sú ale aj statické ukážky a sprievodný program. Ten prinesie napríklad ukážky pozemnej techniky, vyhliadkové lety, parašutistov, ukážky hipológie či kolotoče.
„Podujatie sa koná s podporou Ministerstva Obrany a partnerov zo súkromného sektora, nemá však žiaden politický, náboženský či iný hodnotový zámer," uvádza sa na webe podujatia.
V rovnakom termíne, teda 6. až 7. septembra sa v Košiciach budú konať Letecké dni Košického kraja. Župa a Aeroklub Košice o. z. sa o tieto letecké dni sporili už dlhšie, oba subjekty ich plánovali usporiadať počas prvého septembrového víkendu. Aeroklub Košice podujatie organizoval roky, v rokoch 2021 až 2024 naň prispel aj Košický samosprávny kraj (KSK), z jeho iniciatívy sa zmenil aj názov podujatia.
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) na tlačovej besede uprostred júla ohlásil, že v tomto roku bude KSK podujatie Letecké dni Košického kraja spoluorganizovať so Slovenskou leteckou asociáciou. Aeroklub žiadal košickú župu o dotáciu ešte minulý rok, no bola im zamietnutá s odôvodnením, že nie je dosť prostriedkov.
Trnka ale na tlačovej besede tvrdil, že podujatie sa napriek upozorneniam neposúvalo, a preto dotácia nebola schválená. Naznačil i nesúlad vo výkazoch. Župa pre agentúru SITA neskôr ozrejmila, že čísla návštevnosti uvádzané v záverečnej správe k podujatiu nekorešpondovali s číslami, ktoré Aeroklub uviedol pre letisko Košice.
„Momentálne tieto údaje podliehajú finančnej analýze, na výsledky ktorej čakáme," doplnili z KSK. Aeroklub tieto tvrdenia odmieta. Vysvetlil, že KSK požadoval informácie o tom koľko ľudí bolo na podujatí, zaujímal ich dosah v rámci regiónu, viditeľnosť ich loga a podobne. Podľa Aeroklubu išlo o približne 15-tisíc ľudí.
„S letiskom máme dohodu, že im platíme jedno za každého plne platiaceho návštevníka, čo bolo cca sedem až osem tisíc ľudí," uviedli. Ako ďalej vysvetlili, rozdiel je vo vstupenkách pre deti, dôchodcov, ZŤP osoby a ich sprievod a podobne, ďalší rozdiel tvoria partnerské lístky a VIP lístky. keďže majú mnoho sponzorov, dávajú aj mnoho partnerských lístkov.
Na letecké dni v Košiciach istý čas predával lístky ako Aeroklub, tak aj kraj. Pred niekoľkými dňami Ján Magura z Aeroklubu Košice agentúre SITA potvrdil pozastavenie predaja lístkov na Letecké dni Košice, ktoré sa mali konať 6. a 7. septembra 2025.
„Evidentne v Košiciach ten letecký deň organizovať nebudeme," ozrejmil vtedy. Dodal, že v tom istom čase a na tom istom mieste sa môže konať len jeden letecký deň, a nie dva. Ďalej vysvetlil, že postupovali štandardne, tak ako aj v minulosti, no na to, aby dostali povolenie potrebovali vyjadrenie určitých orgánov.
„Konkrétne Dopravný úrad vydáva povolenie na organizáciu verejného leteckého podujatia, tak sa to oficiálne volá. Na to potrebujete niekoľko vecí a jednou z nich je súhlas prevádzkovateľa letiska," pokračoval s tým, že predmetný súhlas napokon dostal od prevádzkovateľa letiska kraj.
„Keďže sme nedodali Dopravnému úradu potvrdenie od prevádzkovateľa, tak neorganizujeme Letecký deň Košice," dodal. Magura podotkol, že žiadosti na dotknuté inštitúcie, medzi nimi aj Letisko Košice, s ktorým roky spolupracujú, odoslali ešte v marci a brali to skôr ako formalitu.
„Kraj sa rozhýbal niekedy v máji," dodal, zdôrazňujúc, že košická župa nikdy nebola organizátorom či spoluorganizátorom, ale jedným zo sponzorov. „Nechcem byť ani expresívny, ani nejaký. Už ma nezaujíma pán Trnka a kraj," uzavrel vtedy.
Zdroj: SITA.sk - Aeroklub Košice spoluorganizuje podujatie prvý septembrový víkend, letecké dni to ale nebudú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ako zložka RST AK Košice, respektíve Aeroklub Košice, sme sa dohodli na usporiadaní podujatia na základni Prešov 51. Krídlo Prešov s plnou podporou Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky (OS SR)," informuje Aeroklub.
Zastavili predaj vstupeniek
„Ako ste už zaregistrovali na našom podujatí 2024 (Spartan, Blackahwk..), s ozbrojenými silami postupne rozvíjame dlhodobú spoluprácu a sme im vďační za ich ochotu a možnosť spoločne organizovať SIAD 2025, hoci v časovo obmedzených podmienkach, veríme ale, že podujatie a jeho program oceníte nadmieru," doplnil.
Aeroklub Košice tiež potvrdil zastavenie predaja vstupeniek na ich podujatie v Košiciach. Prisľúbil tiež, že celé vstupné bude v plnej výške do niekoľkých dní vrátené všetkým, ktorí si už vstupenku zakúpili.
Bližšie informácie o podujatí v Prešove možno nájsť na webe www.airshowsiad.sk. Vstup na podujatie je bezplatný, a to pre všetkých, teda dospelých, deti, seniorov aj ZŤP osoby a podobne. Bezplatné bude aj parkovanie, ktoré bude v blízkosti podujatia.
„K podujatiu bude počas podujatia posilnená verejná doprava na trase z mesta Solivar - Nižná Šebastová na interval 10-15 minút. Z poslednej zastávky k podujatiu bude premávať kyvadlová doprava," uvádza sa na webe.
Návštevníkov čakajú viaceré ukážky
V rámci programu sa návštevníci môžu tešiť na viaceré letecké ukážky. Predvedú sa napríklad vrtuľníky Black Hawk, Albatrosy či stíhačky MiG-15, ale aj Retro Sky Team a mnohí ďalší. Pripravené sú ale aj statické ukážky a sprievodný program. Ten prinesie napríklad ukážky pozemnej techniky, vyhliadkové lety, parašutistov, ukážky hipológie či kolotoče.
„Podujatie sa koná s podporou Ministerstva Obrany a partnerov zo súkromného sektora, nemá však žiaden politický, náboženský či iný hodnotový zámer," uvádza sa na webe podujatia.
V rovnakom termíne, teda 6. až 7. septembra sa v Košiciach budú konať Letecké dni Košického kraja. Župa a Aeroklub Košice o. z. sa o tieto letecké dni sporili už dlhšie, oba subjekty ich plánovali usporiadať počas prvého septembrového víkendu. Aeroklub Košice podujatie organizoval roky, v rokoch 2021 až 2024 naň prispel aj Košický samosprávny kraj (KSK), z jeho iniciatívy sa zmenil aj názov podujatia.
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) na tlačovej besede uprostred júla ohlásil, že v tomto roku bude KSK podujatie Letecké dni Košického kraja spoluorganizovať so Slovenskou leteckou asociáciou. Aeroklub žiadal košickú župu o dotáciu ešte minulý rok, no bola im zamietnutá s odôvodnením, že nie je dosť prostriedkov.
Nesúlad vo výkazoch
Trnka ale na tlačovej besede tvrdil, že podujatie sa napriek upozorneniam neposúvalo, a preto dotácia nebola schválená. Naznačil i nesúlad vo výkazoch. Župa pre agentúru SITA neskôr ozrejmila, že čísla návštevnosti uvádzané v záverečnej správe k podujatiu nekorešpondovali s číslami, ktoré Aeroklub uviedol pre letisko Košice.
„Momentálne tieto údaje podliehajú finančnej analýze, na výsledky ktorej čakáme," doplnili z KSK. Aeroklub tieto tvrdenia odmieta. Vysvetlil, že KSK požadoval informácie o tom koľko ľudí bolo na podujatí, zaujímal ich dosah v rámci regiónu, viditeľnosť ich loga a podobne. Podľa Aeroklubu išlo o približne 15-tisíc ľudí.
„S letiskom máme dohodu, že im platíme jedno za každého plne platiaceho návštevníka, čo bolo cca sedem až osem tisíc ľudí," uviedli. Ako ďalej vysvetlili, rozdiel je vo vstupenkách pre deti, dôchodcov, ZŤP osoby a ich sprievod a podobne, ďalší rozdiel tvoria partnerské lístky a VIP lístky. keďže majú mnoho sponzorov, dávajú aj mnoho partnerských lístkov.
Na letecké dni v Košiciach istý čas predával lístky ako Aeroklub, tak aj kraj. Pred niekoľkými dňami Ján Magura z Aeroklubu Košice agentúre SITA potvrdil pozastavenie predaja lístkov na Letecké dni Košice, ktoré sa mali konať 6. a 7. septembra 2025.
Súhlas dostal kraj
„Evidentne v Košiciach ten letecký deň organizovať nebudeme," ozrejmil vtedy. Dodal, že v tom istom čase a na tom istom mieste sa môže konať len jeden letecký deň, a nie dva. Ďalej vysvetlil, že postupovali štandardne, tak ako aj v minulosti, no na to, aby dostali povolenie potrebovali vyjadrenie určitých orgánov.
„Konkrétne Dopravný úrad vydáva povolenie na organizáciu verejného leteckého podujatia, tak sa to oficiálne volá. Na to potrebujete niekoľko vecí a jednou z nich je súhlas prevádzkovateľa letiska," pokračoval s tým, že predmetný súhlas napokon dostal od prevádzkovateľa letiska kraj.
„Keďže sme nedodali Dopravnému úradu potvrdenie od prevádzkovateľa, tak neorganizujeme Letecký deň Košice," dodal. Magura podotkol, že žiadosti na dotknuté inštitúcie, medzi nimi aj Letisko Košice, s ktorým roky spolupracujú, odoslali ešte v marci a brali to skôr ako formalitu.
„Kraj sa rozhýbal niekedy v máji," dodal, zdôrazňujúc, že košická župa nikdy nebola organizátorom či spoluorganizátorom, ale jedným zo sponzorov. „Nechcem byť ani expresívny, ani nejaký. Už ma nezaujíma pán Trnka a kraj," uzavrel vtedy.
Zdroj: SITA.sk - Aeroklub Košice spoluorganizuje podujatie prvý septembrový víkend, letecké dni to ale nebudú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Putin považuje rozhovor s Trumpom za úprimný a vecný, údajne ich priblížil k potrebným rozhodnutiam
Putin považuje rozhovor s Trumpom za úprimný a vecný, údajne ich priblížil k potrebným rozhodnutiam