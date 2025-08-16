|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
16. augusta 2025
Putin považuje rozhovor s Trumpom za úprimný a vecný, údajne ich priblížil k potrebným rozhodnutiam
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o ukončení ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o ukončení konfliktu na Ukrajine „na spravodlivom základe“.
Putin, ktorý sa prihovoril vysokým predstaviteľom v Moskve deň po rokovaniach na Aljaške, označil stretnutia za „včasné“ a „veľmi užitočné“. Podľa záberov zverejnených Kremľom povedal, že takéto priame rokovania na tejto úrovni sa už dlho nekonali.
„Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať náš postoj,“ povedal Putin. „Rozhovor bol veľmi úprimný, vecný a podľa môjho názoru nás približuje k potrebným rozhodnutiam.“
Putin 24. februára 2022 nariadil rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, ktorá si vyžiadala tisíce obetí, zničila mestá a prinútila milióny ľudí opustiť svoje domovy.
Zdroj: SITA.sk - Putin považuje rozhovor s Trumpom za úprimný a vecný, údajne ich priblížil k potrebným rozhodnutiam © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
