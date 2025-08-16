Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2025

Putin považuje rozhovor s Trumpom za úprimný a vecný, údajne ich priblížil k potrebným rozhodnutiam


Tagy: Americký prezident Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Zahraničie

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o ukončení ...



Zdieľať
trump putin5 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o ukončení konfliktu na Ukrajine „na spravodlivom základe“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Putin, ktorý sa prihovoril vysokým predstaviteľom v Moskve deň po rokovaniach na Aljaške, označil stretnutia za „včasné“ a „veľmi užitočné“. Podľa záberov zverejnených Kremľom povedal, že takéto priame rokovania na tejto úrovni sa už dlho nekonali.

Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať náš postoj,“ povedal Putin. „Rozhovor bol veľmi úprimný, vecný a podľa môjho názoru nás približuje k potrebným rozhodnutiam.


Putin 24. februára 2022 nariadil rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, ktorá si vyžiadala tisíce obetí, zničila mestá a prinútila milióny ľudí opustiť svoje domovy.



Zdroj: SITA.sk - Putin považuje rozhovor s Trumpom za úprimný a vecný, údajne ich priblížil k potrebným rozhodnutiam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Mierové rokovania rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Aeroklub Košice spoluorganizuje podujatie prvý septembrový víkend, letecké dni to ale nebudú – FOTO
<< predchádzajúci článok
Prelomový nápad? Trump navrhol Ukrajine bezpečnostné záruky podobné NATO, ale mimo aliancie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 