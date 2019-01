Aerolínie American Airlines sa vo 4. kvartáli vrátili do zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dallas 24. januára (TASR) - Americká letecká spoločnosť American Airlines Group oznámila za 4. kvartál minulého roka návrat do zisku, navyše, upravený zisk bol vyšší, než sa očakávalo. Prispel k tomu vysoký záujem zo strany cestujúcich, ktorý pomohol spoločnosti vykompenzovať aj zvýšené náklady na pohonné látky.Letecká spoločnosť uviedla, že za 4. kvartál dosiahla čistý zisk 319 miliónov USD (281,28 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala stratu 583 miliónov USD. Zisk bez započítania jednorazových položiek dosiahol 481 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 1,04 USD. Analytici pritom očakávali upravený zisk 1,02 USD/akcia.Aerolínie pripustili, že čiastočná odstávka vlády v USA ovplyvnila predaj leteniek zo strany niektorých cestujúcich, na druhej strane, dopyt zo strany ďalších pasažierov, vrátane firemných cestujúcich, sa udržal na vysokej úrovni.Tržby dosiahli 10,94 miliardy USD. To je o 3 % viac než v rovnakom období minulého roka, zaostali ale za odhadmi analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 11,01 miliardy USD. Náklady spoločnosti vzrástli medziročne o 4 %, pod čo sa do veľkej miery podpísali vyššie ceny palív.Spoločnosť zároveň uviedla, že v tomto roku očakáva zisk v rozsahu od 5,50 USD do 7,50 USD na akciu. To je výrazne lepší odhad, než aký predpokladá analytická spoločnosť Refinitiv, a to na úrovni okolo 5,90 USD/akcia.