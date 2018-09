Aerolínie Emirates chcú údajne prevziať konkurenčný Etihad

Ilustračná snímka. Foto: Emirates Foto: Emirates

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 20. septembra (TASR) - Dubajské aerolínie Emirates uvažujú o prevzatí stratovej leteckej spoločnosti Etihad zo susedného emirátu Abú Zabí, uviedli pre agentúru Bloomberg štyri zdroje oboznámené so záležitosťou. Prípadná akvizícia by vytvorila najväčšie aerolínie na svete z hľadiska počtu cestujúcich.Rokovania sa nachádzajú len v úvodnom štádiu. Emirates by mali získať hlavný letecký biznis firmy Etihad, ktorá by si ponechala divíziu údržby, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, keďže diskusie sú dôverné. Dodali, že rokovania nemusia byť úspešné.Obe aerolínie sa k záležitosti najprv odmietli vyjadriť a potom spomínané rokovania popreli. V prípade fúzie by letecký biznis Emirates bol väčší než skupiny American Airlines Group, ktorej trhová hodnota predstavuje 19,2 miliardy USD (16,31 miliardy eur).(1 EUR = 1,1769 USD)