Hammond žiada EK, aby pomohla pri pláne pre prípad tvrdého brexitu

Brusel 20. septembra (TASR) - Britský minister financií Philip Hammond požiadal Európsku komisiu (EK), aby pomohla pri tvorbe mimoriadneho plánu pre finančný sektor pre prípad brexitu bez dohody. To signalizuje, že rastú obavy z neriadeného odchodu Británie z Európskej únie (EÚ).Hammond predniesol svoju žiadosť na stretnutí ministrov financií EÚ vo Viedni na začiatku septembra, uviedol pre Reuters predstaviteľ EÚ oboznámený so záležitosťou. Britský minister financií údajne vyzval EK, aby sa angažovala v príprave plánov, ktoré by v prípade takzvaného tvrdého brexitu minimalizovali narušenia vo finančnom sektore.Hammond sa najviac obáva, že finančné kontrakty môžu byť v prípade tvrdého brexitu považované za neplatné. Aj keď trvá na tom, že cieľom Británie je dosiahnutie dohody o brexite, priznal, že existuje riziko vystúpenia bez dohody.Komisár EÚ pre finančné služby Valdis Dombrovskis podľa zdroja agentúry Reuters na stretnutí povedal, že sa pracuje na riešení potenciálnych problémov. Dombrovskis však nezdieľa Hammondove obavy týkajúce sa kontinuity finančných kontraktov a očakáva len minimálne problémy.