Aerolínie LOT monitorujú situáciu okolo uzemnenia Boeingov

Na snímke lietadlo Embraer 175 spoločnosti LOT Polish Airlines, ktoré na košické letisko priviezlo jubilejného 55 555 cestujúceho na pravidelnej linke Varšava - Košice spoločnosti LOT 4. júna 2018 na košickom letisku. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 18. decembra (TASR) - Poľský národný letecký dopravca LOT monitoruje všetky náklady spôsobené uzemnením lietadiel Boeing 737 MAX a je v kontakte s leasingovými spoločnosťami aj s koncernom Boeing. Uviedlo to vedenie LOT pre agentúru PAP.Americký koncern Boeing v pondelok (16. 12.) oznámil, že od januára 2020 dočasne zastaví výrobu uzemneného lietadla 737 MAX, pretože sa snaží získať povolenie od regulačných úradov pre jeho návrat späť do vzduchu. K zastaveniu výroby dôjde v Rentone, neďaleko Seattlu.Tento napredávanejší stroj Boeingu je od marca uzemnený po dvoch tragických haváriách v Indonézii a Etiópii, pri ktorých zahynulo celkom 346 ľudí.Americký federálny úrad pre letectvo (FAA) minulý týždeň informoval spoločnosť, že má nereálne očakávania na opätovné uvedenie lietadla do prevádzky. Boeing už niekoľkokrát neúspešne odhadol návrat lietadla a zatiaľ je isté len to, že do konca tohto roka to nebude.LOT tiež pripomenul, že uzemnil päť lietadiel Boeing 737 MAX, ktoré mal k dispozícii, a objednaných má 15 týchto modelov.,“ uviedol LOT a dodal, že rozhodnutie o návrate Boeingov MAX bude závisieť od stanoviska FAA a Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA).