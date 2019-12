Na snímke premiér SR Peter Pellegrini (SMER-SD) počas 190. rokovania vlády SR 18. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. decembra (TASR) - Tretia novela antibyrokratického zákona zruší osem ďalších potvrdení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý v stredu schválila vláda.Podľa vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) zrušenie predkladania ďalších ôsmich potvrdení ľuďom ušetrí viac ako 18,4 milióna eur za rok. Návrh novely by podľa neho mal po schválení vládnym kabinetom budúci rok prerokovať nový parlament. Novela by mala byť účinná od 1. novembra 2020.V rámci tretej novely zákona proti byrokracii navrhol úrad vicepremiéra Rašiho zrušiť predkladanie ôsmich výpisov a potvrdení – kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelí IČO, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania a výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem."Občania na Slovensku za rok predložia úradom 1,5 milióna kópií rodných listov, 112.000 kópií sobášnych listov, 87.400 kópií úmrtných listov a podnikatelia 40.000 potvrdení, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, konkurze a ani v likvidácii. Početnosť týchto výpisov a častá frekvencia ich vyžadovania zo strany úradov bola dôvodom, pre ktorý sme ich zaradili do ďalšej novely zákona," priblížil 31. októbra Raši.Prínos pocítia podľa Rašiho aj podnikatelia, najmä v oblasti verejného obstarávania. Potvrdenie o pridelení IČO a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a nie je na neho vyhlásený konkurz, boli posledné potvrdenia, pri ktorých odstránenie povinnosti predkladať ich v papierovej podobe odbremení podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach tak nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.Prvá vlna boja proti byrokracii spustená v septembri minulého roka odbremenila podľa Rašiho ľudí od nosenia papierových výpisov zo štyroch registrov. V rámci druhej vlny úrad vicepremiéra už odstránil dokladovanie ďalších výpisov a potvrdení.