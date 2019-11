Aerolínie Norwegian Air rušia lety do USA zo Štokholmu a z Kodane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo/Štokholm 27. novembra (TASR) - Nízkonákladové aerolínie Norwegian Air zrušia od budúceho roka niektoré diaľkové lety z Dánska a zo Švédska. Ako dôvod spoločnosť uviedla slabší dopyt, ako aj technické problémy spojené s motormi od firmy Rolls Royce pre boeingy 787.Spoločnosť informovala, že od 29. marca 2020 už nebude lietať z letísk v Kodani a Štokholme do destinácií v USA a Thajsku, konkrétne do New Yorku, Los Angeles, Bangkoku a Krabi. Z letiska v nórskom hlavnom meste Oslo bude v letoch do USA pokračovať a zmenami nie sú ovplyvnené ani lety v rámci Európy.Ako uviedol viceprezident spoločnosti pre oblasť diaľkových letov Matthew Wood:Aerolínie preto pristúpili k zmenám letového plánu, pričom ako prvé boli vyradené lety s nižším dopytom. Navyše, do rozhodovania firmy vstúpili aj problémy s motormi od firmy Rolls Royce, ktoré firma používa pri lietadlách Boeing 787. Viacero lietadiel jej tak zostalo na zemi.Uvoľnenú kapacitu použije spoločnosť na vykrytie dopytu po letoch do USA z niektorých iných európskych miest, z ktorých Norwegian Air rovnako lieta. Ide najmä o lety do USA z Londýna, Barcelony či Paríža.