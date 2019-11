Po A. Dankovi majú byť na kandidátke SNS Paška, Smolíková a Hrnko

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 27. novembra (TASR) - Kandidačnú listinu SNS povedie predseda strany Andrej Danko, za ním budú nasledovať podpredsedovia a poslanci SNS. Na druhom mieste má byť Jaroslav Paška, nasleduje Eva Smolíková, Anton Hrnko a Gabriela Matečná, ktorá je ministerkou pôdohospodárstva. TASR to potvrdila riaditeľka Dankovej kancelárie Zuzana Škopcová.Z piateho miesta má kandidovať podpredseda strany Štefan Zelník, za ním nasleduje predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ďalej poslanci Dušan Tittel a Karol Farkašovský.Danko už skôr avizoval, že podmienkou zaradenia na kandidátku má byť členstvo v strane. Minulý týždeň povedal, že ministerka školstva Martina Lubyová požiadala o vstup do strany a jej žiadosť schvaľujú.Šéf SNS na stredajšej tlačovej konferencii novinárom povedal, že na kandidátke bude aj bývalý predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, ktorý kedysi pôsobil v HZDS.Na kandidátku podľa svojich slov zaradil aj primátora Holíča Zdenka Čambala. Z 25. miesta bude kandidovať poslankyňa Alena Bašistová, ktorá sa do parlamentu dostala za stranu Sieť a nedávno vstúpila do SNS.Na 150. mieste bude podľa Dankových slov kandidovať primátor Popradu Anton Danko, ktorý nie je členom SNS.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Právo voliť má plnoletý občan SR. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.