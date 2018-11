AfD dostala vo februári ďalší dar zo zahraničia

Poslanci pravicovopopulistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecká opozičná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) priznala, že vo februári pribudlo na konto jej organizácie v regióne pri Bodamskom jazere ďalších 150.000 eur zo zahraničia, zrejme od istej belgickej nadácie. Tieto finančné prostriedky však strana neprijala a zaslala späť.Podľa vyhlásenia vedenia AfD zo stredy večera sa adresátovi daru nepodarilo jednoznačne objasniť identitu darcu, ani jeho motívy. Preto sa napokon rozhodol prostriedky od subjektu s názvom Stichting Identiteit Europa neprijať. 9. mája sumu v plnom rozsahu vrátili adresátovi a preto o tom ani neinformovali vedenie Spolkového snemu (Bundestagu).Vyplýva to z informácií mienkotvorného denníka Süddeutsche Zeitung, Severonemeckého rozhlasu (NDR) a Západonemeckého rozhlasu (WDR), ako aj ďalších nemeckých médií.Ide o druhý podobný prípad v krátkom časovom úseku.Iba pred troma dňami vedenie Bundestagu zverejnilo apel na lídrov opozičnej AfD, aby objasnili medializovaný prípad daru viac ako 130.000 eur, ktorý organizácii AfD v regióne pri Bodamskom jazere poskytol vlani na účely predvolebnej kampane šéfky parlamentnej frakcie AfD Alice Weidelovej (39) nemenovaný švajčiarsky farmaceutický koncern, a to vo viacerých platbách, zväčša po 9000 švajčiarskych frankov.Dary zo zahraničia sú podľa platnej nemeckej legislatívy prípustné iba v prípade, že pochádzajú od nemeckých občanov, takže v tomto prípade by išlo vzhľadom na darcu - švajčiarsky koncern - o dar nezákonný a možno aj o nezákonné financovanie strany.Hovorca Bundestagu v pondelok potvrdil, že spolkovú organizáciu AfD požiadali o stanovisko ku kauze. Strana, ktorej hrozí trest až do výšky trojnásobku darovanej sumy, má na objasnenie štyri týždne.Weidelovej a AfD nepomôže ani fakt, že príslušná organizácia strany neskôr dary vrátila odosielateľovi, pretože sa tak nestalo neodkladne, ale až po mesiacoch na straníckom účte. Zatiaľ nevedno, či strana peniaze nejakým spôsobom využila alebo z nich profitovala, a aj to by mala objasniť.Prokuratúra v Kostnici už potvrdila, že jestvuje podozrenie z možného porušenia platného zákona o politických stranách, v súvislosti s ktorým orgány činné v trestnom konaní požiadali Bundestag o zrušenie Weidelovej imunity.