Nová právna úprava má ochrániť obyvateľov domov pred ich dĺžnikmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) – Odstránením problémov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe, by sa mali chrániť obyvatelia bytových domov pred ich dlžníkmi alebo neplatičmi. Uvádza to poslanec Národnej rady (NR) SR za SNS Peter Pamula v návrhu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Právnou normou by sa mal na najbližšej schôdzi zaoberať parlament.Novela zákona z dielne koaličného poslanca má zabrániť, aby dochádzalo k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti.ozrejmil poslanec.Pri realizácii inštitútu zákonného záložného práva voči chronickým neplatičom sa podľa neho vyskytli výrazné bariéry pre plynulý rozvoj a skvalitňovanie procesov prevádzky a údržby bytového fondu. Dôvodom na nezapísanie záložného práva je najčastejšie výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých. Podľa Pamulu ide o nelogické zdôvodnenie, pretože aplikačná prax aj právna veda predpokladá aj tie pohľadávky, ktoré ešte len vzniknú. Navrhuje preto, aby zákon bral do úvahy pohľadávky, ktoré vznikli, ale aj tie, ktoré vzniknú v budúcnosti.Zákonné záložné právo podľa predkladateľa existuje zo zákona ku každému bytu a nebytovému priestoru v dome.podotýka poslanec. Novelou sa má zároveň ustanoviť zákaz výmazu záložného práva, ktoré existuje podľa zákona o vlastníctve bytov z katastra nehnuteľností.uvádza dôvodová správa. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. apríla 2019.