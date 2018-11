AfD dostala zrejme ilegálny dar zo Švajčiarska, Weidelová ma problém

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. novembra (TASR) - Vedenie nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) očakáva od lídrov opozičnej Alternatívy pre Nemecko (AfD) objasnenie medializovaného daru viac ako 130.000 eur, ktorý organizácii AfD v regióne pri Bodamskom jazere poskytol vlani na účely predvolebnej kampane šéfky parlamentnej frakcie AfD Alice Weidelovej (39) nemenovaný švajčiarsky farmaceutický koncern, a to vo viacerých platbách, zväčša po 9000 švajčiarskych frankov.Vyplýva to z informácií prvého programu verejnoprávnej nemeckej televízie ARD a internetového vydania denníka Bild.Dary zo zahraničia sú podľa platnej nemeckej legislatívy prípustné iba v prípade, že pochádzajú od nemeckých občanov, takže v tomto prípade by išlo vzhľadom na darcu - švajčiarsky koncern - o dar ilegálny a možno aj o ilegálne financovanie strany.Hovorca Bundestagu potvrdil v pondelok v Berlíne, že spolkovú organizáciu AfD požiadali o stanovisko ku kauze. Strana, ktorej hrozí trest až do výšky trojnásobku darovanej sumy, teda takmer 400.000 eur, má na objasnenie štyri týždne.Weidelovej a AfD v tomto prípade nepomôže ani fakt, že príslušná organizácia strany neskôr dar vrátila odosielateľovi, pretože sa tak nestalo neodkladne, ale až po mesiacoch na straníckom účte. Zatiaľ nevedno, či strana peniaze nejakým spôsobom využila alebo z nich profitovala, a aj to by mala objasniť.V radoch AfD sa však stále hlasnejšie ozývajú hlasy volajúce po odchode Weidelovej, ktorá sa usiluje dištancovať od prípadu s tým, že nevie nič o darujúcej firme. Predstaviteľ krajinskej organizácie strany v Bádensku-Württembersku Ralf Özkara už verejne povedal, že očakáva Weidelovej demisiu na všetky funkcie.