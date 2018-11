Európske burzy v pondelok klesli, Dax stratil 1,77 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 12. novembra (TASR) - Európske burzy na začiatku nového týždňa klesli. Jedným z dôvodov boli vysoké straty technologického sektora. Výrazne v negatívnom pásme sa podvečer pohybovala aj Wall Street, ktorú ťahá dole takisto technologický sektor.Kľúčový nemecký index Dax v pondelok prvýkrát od konca októbra padol pod hranicu 11.400 bodov, keď klesol až na 11.310 bodov. Obchodovanie nakoniec uzavrel so stratou 1,77 % na úrovni 11.325,44 bodu. Z jednotlivých titulov výrazne oslabili Infineon a SAP.Hlavný francúzsky index Cac 40 sa v pondelok znížil o 0,93 % na 5059,09 bodu, taliansky index FTSE MIB klesol o 1,05 % na 19.055,92 bodu a britský FTSE 100 o 0,74 % na 7053,08 bodu.Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 stratil 1,10 % a uzavrel na 3194,08 bodu. Paneurópsky index Stoxx Europe 600 oslabil o 1,01 % na 362,03 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 0,85 % na 1424,51 bodu.Hlavnými témami, ktoré sledujú investori na európskych trhoch, zostávajú spor týkajúci sa talianskeho rozpočtu a brexit.Po nedávnej stabilizácii sa pod tlak dostali technologické tituly. Index Stoxx Europe 600 Technology v pondelok padol o 3,70 %. Podľa expertov majú na technologické akcie negatívny vplyv obavy z ochladenia ekonomiky, ktoré by mohlo čoskoro a citeľne zasiahnuť technologický sektor.Podvečer sa vo výraznom mínuse pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa o 19.09 SEČ nachádzal so stratou 1,88 % na úrovni 25.500,81 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,43 % na 2741,32 bodu a technologický index Nasdaq Composite padol o 2,44 % na 7226,23 bodu.Na devízovom trhu pokračovalo v oslabovaní euro. Kurz spoločnej európskej meny padol až na takmer 1,5-ročné minimum 1,1240 USD/EUR. Podvečer sa euro predávalo po 1,1255 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1265 (v piatok 1,1346) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8877 (0,8814) eura.