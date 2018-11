Afganca podozrivého zo znásilnenia vzali do vyšetrovacej väzby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. novembra (TASR) - Afganca podozrivého zo znásilnenia v Budapešti vzali do vyšetrovacej väzby. Podľa spravodajského servera Blikk.hu o tom v nedeľu rozhodol súd hlavného mesta.Rakúske orgány podozrivého odovzdali maďarským policajtom minulý piatok (9.11.) na rakúsko-maďarskom hraničnom priechode Hegyeshalom. Súd zasadol v nedeľu dopoludnia a rozhodol, že Afganec pôjde do vyšetrovacej väzby.Rakúska polícia mladého muža zadržala 10. septembra pri meste Linz v rýchliku smerujúcom do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom. Bol na neho vydaný európsky zatykač a za jeho dolapenie bola vypísaná finančná odmena.Afganec 9. septembra nadránom mal na toalete reštaurácie s rýchlym občerstvením v budapeštianskom obvode prinútiť ženu k sexuálneho aktu a potom z miesta činu ujsť.Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK) vtedy oznámilo, že muž sa v Maďarsku zdržiava na základe štatútu utečenca a že polícia v tejto súvislosti vytvorila špeciálnu skupinu vyšetrovateľov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)