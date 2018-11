D. Trump sa po voľbách pravdepodobne zameria viac na útoky proti Číne

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. novembra (TASR) – Výsledky amerických volieb, v ktorých demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov, naznačujú, že schopnosť prezidenta Donalda Trumpa realizovať rozpočtové výdavky zásadne poklesla. Šéf Bieleho domu sa tak pravdepodobne sústredí na svoje znovuzvolenie, a to prostredníctvom ďalších útokov proti Číne a imigrantom. Myslí si to hlavný ekonóm Saxo Bank Steen Jakobsen.Dôležitý je podľa neho fakt, že demokrati deklarovali spoluprácu s Trumpom len v prípade, keď to bude bezpochyby dobré pre Ameriku.priblížil Jakobsen.Americký prezident podľa ekonóma už nebude schopný presadzovať konzervatívnu agendu ani realizovať rozpočtové výdavky v takej miere ako pred voľbami. Jakobsen teda konštatuje, že Trumpova pozornosť sa sústredí na svoje znovuzvolenie v roku 2020. Jeho nástrojom podľa neho bude vyvolávanie nálad proti Číne a imigrantom.