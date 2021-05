Afganistan a Taliban chcú začať mierové rokovania, násilnosti v krajine však pokračujú

Násilnosti pokračujú

USA a NATO sťahujú vojakov

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia Talibanu a afganskej vlády sa v sobotu v Katare dohodli, že obnovia snahy o dosiahnutie mierového ukončenia vojny. Súhlasili tiež s obnovením rozhovorov, ktoré boli pozastavené. Potvrdil to hovorca hnutia. Na obnovenie rokovaní vyzvali aj USA, ktoré plánujú stiahnuť svojich posledných 2500 až 3500 vojakov.I keď vláda a Taliban podpísali dočasný mier, násilnosti v krajine aj naďalej pokračujú. V piatok zomreli pri bombovom útoku v mešite 12 veriaci a ďalších 15 je zranených. Taliban odmieta zodpovednosť za útok a viní z neho vládne spravodajské služby. Islamský štát (IS) tvrdí, že počas víkendu vyhodil do vzduchu niekoľko elektrických staníc. Kábul tak zostal počas trojdňových sviatkov takmer bez elektriny.Zdanlivo nezastaviteľné násilie v krajine spôsobuje obavy aj v spojitosti so stiahnutím vojakov USA a NATO, čo môže vyvolať ešte väčší chaos. Washington chce, aby posledný americký vojak opustil krajinu 11. septembra. Niektorí tvrdia, že presun jednotiek pokračuje rýchlo a možno to stihnú do prvých júlových dní.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v sobotu počas telefonátu s pakistanským náprotivkom označil sťahovanie vojakov z Afganistanu za unáhlené. Varoval, že vážne poškodí mierový proces v Afganistane a negatívne ovplyvní stabilitu v regióne. Vyzval OSN , aby v tomto probléme zohrala väčšiu úlohu.