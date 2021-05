Najvyšší súd bude rozhodovať o exšéfovi hraničnej polície, vzal úplatok za zamestnanie osoby na polícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na stredu 19. mája verejné zasadnutie, na ktorom bude rozhodovať o prípade bývalého šéfa hraničnej polície v Sobranciach Miroslava U. Toho Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal v máji 2019 za vinného z trestného činu prijímania úplatku a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky.Zároveň súd obžalovanému nariadil probačný dohľad a uložil mu peňažný trest 2 500 eur. Pokiaľ ide o časť obžaloby, ktorá v prípade Miroslava U. hovorila o zneužití právomoci verejného činiteľa, súd ho v tomto prípade oslobodil. Najvyšší súd v tomto prípade pôvodne vytýčil termín verejného zasadnutia už na na september 2020, ten bol však nakoniec zrušený.ŠTS už predtým v júni 2017 uznal Miroslava U. za vinného. Uložil mu vtedy úhrnný trest šesť rokov väzenia zo zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Takisto vtedy dostal peňažný trest 2 500 eur. Najvyšší súd však tento verdikt vo februári 2019 zrušil a vec vrátil na opätovné prejednanie prvostupňovému súdu.Miroslav U. bol v minulosti šéfom Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Podľa obžaloby v roku 2009 prijal úplatok za to, že zabezpečí prijatie osoby do služobného pomeru. Takisto údajne vydával povolenia na prednostné vybavovanie pri prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice, hoci to nebolo v jeho kompetencii.