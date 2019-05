Afganistanskí lídri požadujú okamžité zastavenie bojov v krajine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 2. mája (TASR) - Afganskí lídri vyzvali vo štvrtok na okamžité zastavenie bojov v krajine. Výzva odznela na záver štvordňového veľkého zhromaždenia politikov, kmeňových staršinov a vodcov z celého Afganistanu, ktoré sa od pondelka konalo v Kábule. Informovala o tom agentúra AFP.Cieľom zhromaždenia zvaného Lója džirga bolo dohodnúť sa na spoločnom prístupe k mierovým rozhovorom s povstaleckým hnutím Taliban.Hoci budú konečné uznesenia stretnutia známe zrejme až v piatok, viacerí predstavitelia sa vyjadrili, že žiadajú okamžité zastavenie násilia, ktoré pokračuje napriek snahám o urovnanie konfliktu v Afganistane.Radikálne hnutie Taliban priame rokovania s afganskou vládou dlhodobo odmieta a označuje ju za bábkový režim. Toto islamistické hnutie sa nezúčastnilo ani na tohtotýždňovom zhromaždení vodcov v Kábule.V stredu však talibovia začali v Katare nové kolo mierových rozhovorov so Spojenými štátmi.Veľká časť afganskej spoločnosti sa obáva, že ak sa USA dohodnú s Talibanom, militantní islamisti by sa mohli pokúsiť prevziať moc v krajine. To by mohlo zvrátiť pokrok, ktorý sa v posledných rokoch podarilo v Afganistane dosiahnuť v oblasti ženských práv či slobody médií.Americký vyslanec Zalmay Khalilzad vedie priame rokovania s Talibanom od júla minulého roka s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v ázijskej krajine, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.Tieto rokovania sú zamerané najmä na dve témy - stiahnutie zahraničných vojakov z Afganistanu a na záruky zo strany Talibanu, že sa krajina nestane bezpečným útočiskom pre teroristov.