Viac než desaťtisíc ľudí začalo v SR chodiť do práce na bicykli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Vo štvrtok prišlo do práce na bicykli viac ľudí ako obyčajne. Je to totiž prvý pracovný deň šiesteho ročníka kampane Do práce na bicykli, ktorá má za cieľ propagovať nemotorové druhy dopravy. TASR o tom informovali jej organizátori, ktorí pripomínajú, že súťažné tímy sa môžu registrovať až do nedele 5. mája. V súčasnosti je zaregistrovaných viac než 10.000 ľudí.Súťažný tím pozostáva z dvoch až štyroch kolegov, ktorí registráciou na stránke www.dopracenabicykli.eu získajú prístupové údaje do systému kampane. V ňom si budú počas mája evidovať spôsoby ich dochádzania do práce. Vďaka svojej účasti si môžu zasúťažiť so svojimi kolegami a zabojovať o ceny. Predovšetkým však podporia hlavný cieľ celej kampane. Tým je motivácia kompetentných na úrovni štátu, samospráv a zamestnávateľov, aby vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre tých, ktorí využívajú na cestu do práce bicykel.Organizátori v tejto súvislosti chvália najmä zamestnávateľov.priblížila národná koordinátorka kampane Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.