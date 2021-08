Afganský prezident Ghaní opustil krajinu, aby zabránil krviprelievaniu. Vykradnutie štátnej kasy odmieta

Helikoptéra plná peňazí

Prezident mal spáchať vlastizradu

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Afganský prezident Ašraf Ghaní odmieta tvrdenia veľvyslanca svojej krajiny v Tadžikistane Mohammada Zahira Aghbara, že zo štátnej kasy ukradol 169 miliónov dolárov. Odchod z Afganistanu označil za jediný spôsob, ako zabrániť krviprelievaniu.Ghaní v stredu večer zverejnil prostredníctvom Facebooku video, v ktorom potvrdil, že sa nachádza v Spojených arabských emirátoch.Vo svojom posolstve poďakoval afganským bezpečnostným silám, ale tiež uviedol, že „zlyhanie mierového procesu“ viedlo k tomu, že sa moci chopilo hnutie Taliban. Tvrdil, že bol nútený odísť z Afganistanu s jednou súpravou tradičného oblečenia, vestou a sandálmi, ktoré mal na sebe.Na margo obvinení, že zo štátnych prostriedkov ukradol spomenutú sumu 169 miliónov dolárov, skonštatoval: „Tieto obvinenia sú úplne nepodložené.“Informácie o tom, že Ghaní neodišiel z Afganistanu naprázdno, pred niekoľkými dňami ponúkli aj Rusi. Ako uviedol hovorca ich ambasády v Kábule Nikita Iščenko, Ghaní utiekol z Kábulu so štyrmi autami a helikoptérou plnou peňazí.„Kolaps režimu je najvýstižnejšie charakterizovaný tým, ako Ghaní ušiel z Afganistanu: štyri autá boli naplnené peniazmi a ďalšiu časť peňazí sa pokúsili strčiť do helikoptéry, ale všetko sa do nej nevošlo, pričom časť peňazí zostala ležať na asfalte,“ poznamenal Iščenko.Aghbar považuje konanie prezidenta za vlastizradu a sľúbil, že požiada Interpol o jeho zatknutie. Šachrijor Nazrijev, riaditeľ pobočky Interpolu v Tadžikistane, však pre ruskú štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti povedal, že zatiaľ takúto žiadosť neevidujú.