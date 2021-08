Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu

Dobroduch a dobrodruhovia

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia. „Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková. Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za navštívený počet lokalít.Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo vyhľadávaných košických hoteloch.„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala spokojná návštevníčka z Bratislavy.„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku Košice Katarína Sopková.Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas. Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k nám prídu, svoj pas dostali.“