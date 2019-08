Afganský prezident vyzval národ, aby sa rozhodoval sám

Afgánsky prezident Ašraf Ghaní Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 11. augusta (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní vyzval v nedeľu národ, aby vzal svoj osud do vlastných rúk a rozhodoval sa bez cudzieho zasahovania. Informovala o tom agentúra AP.Ghaní svoje posolstvo afganskému ľudu predniesol počas moslimského sviatku obete íd al-adhá, ako aj v čase keď Spojené štáty vedú v Katare mierové rokovania s militantným hnutím Taliban bez účasti afganskej vlády.Ghaní tiež v nedeľu povedal, že afganské prezidentské voľby, ktoré sú naplánované na 28. septembra, sú životne dôležité, pretože po rokoch vojny dajú afganskému vodcovi silný mandát pri rozhodovaní o osude krajiny.Mierová dohoda, o ktorej v Katare rokujú USA s Talibanom, by mala ukončiť už 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane. Tá je najdlhšie trvajúcim konfliktom, aký kedy USA viedli v zahraničí. Dohoda by mala zaistiť stiahnutie 20.000 vojakov USA a NATO z Afganistanu a tiež poskytnúť záruky, že Afganistan sa opäť nestane bezpečným útočiskom pre teroristov, ktorý budú z jeho územia podnikať útoky v iných krajinách.