Kauzou Gemerský mlyn sa už zaoberá odvolací súd

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Odvolací Krajský súd v Bratislave (KS) sa už začal zaoberať kauzou Gemerský mlyn, pre ktorú prvostupňový Okresný súd (OS) Bratislava II koncom januára tohto roku neprávoplatne odsúdil dvojicu obžalovaných Jozefa V. a Ľubomíra N. - niekdajších členov Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM), zhodne na 12 rokov odňatia slobody.uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.Trojčlenný senát OS BA II uznal 31. januára obžalovaných vinnými z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Tresty by si mali odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Vina obžalovaným bola preukázateľne dokázaná, keď spôsobili svojím podpisom SR škodu vyššieho rozsahu.Súd im okrem spomínaných trestov uložil ochranný dohľad na dobu jedného roku a zákaz činnosti na päť rokov. Obhajca previnilcov, ako aj dvojica podali odvolanie priamo v súdnej miestnosti po vynesení rozsudku. Obžalovaní by mali zároveň uhradiť aj spôsobenú škodu vo výške viac ako 4,7 milióna eur.Dvojica mala byť podľa obžaloby zodpovedná za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský mlyn viac ako 4,7 milióna eur. "Na základe rozsiahleho dokazovania je preukázané, že skutok sa stal," uviedol koncom januára vo svojej záverečnej reči dozorový prokurátor. Obžalovaní podpísali spomínanú dohodu o mimosúdnom vyrovnaní. Podľa jeho slov nie je zrejmé, prečo sa akceptovalo mimosúdne vyrovnanie, keď predchádzajúci spor na odvolacom KS v Bratislave FNM verzus spoločnosť Gemerský mlyn vyhral. Existoval podľa prokurátora úmysel schváliť spornú dohodu za každú cenu."Som nevinný," povedal krátko vo svojej záverečnej reči Ľubomír N. "Vždy vo FNM išlo o politických nominantov, vždy išlo o politické rozhodnutia. FNM spravoval majetok v hodnote niekoľkých desiatok miliárd eur, je teda logické, že kontrolu mala vláda, respektíve koaličná rada. Znamená to, že všetky rozhodnutia boli konzultované s najvyššími predstaviteľmi vlády," povedal obžalovaný Jozef V. Pripomenul, že výkonný výbor bol plne pod kontrolou strany Smer-SD, ktorá v ňom mala šiestich členov.Väčšia časť finančných prostriedkov z takmer viac ako 4,7 milióna eur z FNM skončila na účte konateľa spoločnosti, maďarského občana Zoltána H. vo Švajčiarsku. Obžalovaný Jozef V. minulý rok uviedol, že pokyn na odoslanie miliónov do Švajčiarska vydal priamo expremiér Robert Fico (Smer-SD). "Bežne prišiel zástupca pána premiéra, doniesol pokyn, ako sa má hlasovať, a tak to fungovalo," uviedol.Obžalovaný ako nominant SNS tvrdí, že on sa na hlasovaní Výkonného výboru FNM zdržal. Spoluobžalovaný Ľubomír N. - ďalší nominant SNS – bol podľa neho proti a nominant HZDS tiež. Strana Smer-SD mala v čase kauzy vo výbore šesť členov, HZDS dvoch členov a SNS troch členov vrátane oboch obžalovaných.Gemerský mlyn sprivatizovali najskôr dve osoby v roku 1992 a v tom istom roku FNM odstúpil od zmluvy. Následne v roku 1995 spomínaní dvaja majitelia zažalovali FNM za to, že im nevyplatil ich peniaze. Súd však dal v júni roku 2010 za pravdu FNM. Potom spoločnosť Gemerský mlyn zaslala návrh na mimosúdnu dohodu a FNM postupne na ňu, napriek rozhodnutiu KS v Bratislave a odmietavému názoru právneho zástupcu, pristúpil.