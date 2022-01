Africký pohár národov: Rozhodca škandalózne ukončil skôr zápas medzi Tuniskom a Mali

Futbalisti Mali vstúpili víťazne do 33. ročníka Afrického pohára národov (APN) v Kamerune. V stredajšom zápase F-skupiny zdolali Tunisko 1:0 vďaka gólu Ibrahimu Koneho z jedenástky.



Súper mal veľkú príležitosť na vyrovnanie štvrťhodinu pred koncom, Wahbi Khazri však nepremenil penaltu. V závere Mali ubránilo tesné víťazstvo aj bez vylúčeného El Bilala Toureho, ktorý dostal červenú kartu po šesťminútovom pobyte na ihrisku.



Po stretnutí sa viac ako výsledok skloňovala hrubá chyba hlavného rozhodcu Jannyho Sikazweho zo Zambie, ktorý odpískal koniec pred uplynutím riadneho hracieho času. Vzhľadom na viaceré striedania a "prestoje" pri jedenástke, resp. vylúčení sa pritom malo hrať ešte niekoľko minút. "Rozhodca nás okradol o sedem či osem minút nadstaveného času, počas ktorých sme sa mohli pokúsiť o vyrovnanie. Je to škandál. Jeho rozhodnutie je pre všetkých šokujúce a nepochopiteľné. Som zvedavý, aké za to bude niesť následky," nedával si servítku pred ústa tuniský kouč Mondher Kebaier.

Škandál nabral na obrátkach, keď počas tlačovej konferencie jeho náprotivka Mohameda Magassoubu prišiel do miestnosti delegát a oznámil, že sa odohrajú zostávajúce tri minúty zápasu. Hráči Mali sa vrátili na ihrisko, futbalisti Tuniska však jeho pokyn neuposlúchli a zostali v šatni. Po výkope hráčov Mali v stredovom kruhu tak rozhodca duel druhýkrát definitívne ukončil.



Reprezentácia Tuniska zostala bez bodu a okrem toho jej hrozí aj iný ako len finančný trest, o ktorom bude rozhodovať Konfederácia afrického futbalu. "Odpískal koniec, tak sme nahnevaní odišli do šatní. Niektorí hráči už boli v sprche, ďalší mali regeneračný ľadový kúpeľ, keď sme zrazu dostali pokyn vrátiť sa na ihrisko. Za 30 rokov, čo robím pri futbale, som nič podobné nevidel," dodal rozčúlený Kebaier.



V druhom súboji F-skupiny si Gambia poradila s Mauritániou 1:0. V dueli E-skupiny zvíťazilo Pobrežie Slonoviny nad Rovníkovou Guineou 1:0.

Africký pohár národov



F-skupina

Tunisko - Mali 0:1 (0:0)



Gól: 48. Kone (z 11 m), ČK: 87. Toure (Mali)





Mauritánia - Gambia 0:1 (0:1)



Gól: 10. Jallow





E-skupina:

Rovníková Guinea - Pobrežie Slonoviny 0:1 (0:1)



Gól: 5. Gradel