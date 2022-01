Gombos a Kužmová sa prebojovali do finále kvalifikácie, Molčan sa postaví proti Ruudovi

Súperi Slovákov

Oliva dorazil v zápasovom tajbrejku

Kužmová premenila šesť brejkových príležitostí

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Po Filipovi Horanskom uspeli v 2. kole kvalifikácie dvojhry na Australian Open v Melbourne aj ďalší dvaja slovenskí tenisti - Norbert Gombos a Viktória Kužmová. Tí všetci zabojujú vo finále kvalifikácie o účasť v hlavnej súťaži na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny.Na základe rebríčkového postavenia už majú istotu Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová aj Kristína Kučová. Tí vo štvrtok spoznali svojich súperov v 1. kole.Smolu na žreb mal najmä Molčan, ktorý sa postaví proti nasadenej osmičke - Nórovi Casperovi Ruudovi. Zatiaľ proti sebe nehrali. Súperkou Anny Karolíny Schmiedlovej bude Lotyška Jelena Ostapenková. Víťazka Roland Garros 2017 je nasadená dvadsaťšestka AO 2022 a v jedinom vzájomnom súboji vo dvojhre v roku 2016 v Cincinnati zdolala Schmiedlovú 1:6, 7:6 (6), 7:6 (5).Napokon súperkou Kristíny Kučovej bude ďalšia hráčka z prvej stovky rebríčka - Japonka Misaki Doiová (76,). Kučová má proti nej napriaznivú bilanciu 0:3, zatiaľ naposledy sa stretli pred pár dňami na prípravnom turnaji v Adelaide a Kučová prehrala 3:6, 6:3, 1:6.Gombos potvrdil pozíciu druhého nasadeného hráča v kvalifikácii, ale na prekonanie odporu Argentínčana Renza Oliva potreboval 2 hodiny a 16 minút. Slovenský tenista zvíťazil 6:0, 3:6, 10:6, svojho súpera dorazil až tretím premeneným mečbalom v tzv. zápasovom tajbrejku. Predtým nevyužil dve možnosti na ukončenie zápasu pri podaní súpera za stavu 5:4 a 6:5 v treťom sete.Súperom 31-ročného Gombosa vo finále kvalifikácie bude ešte o tri roky starší Austrálčan Matthew Ebden, dosiaľ sa súťažne nestretli. Gombos bol v hlavnej súťaži v Melbourne Parku v predchádzajúcich dvoch rokoch 2020 a 2021, ale zatiaľ nemá na konte víťazný zápas.Kužmová si poradila v 2. kvalifikačnom kole s Chorvátkou Janou Fettovou 6:4, 6:3. V zápase zahrala 23 víťazných úderov a premenila 6 z 13 brejkových príležitostí. Dvadsaťtriročná Košičanka bola v hlavnej súťaži na Australian Open už štyrikrát, víťazný zápas si pripísala len v roku 2019, keď sa prebojovala do 2. kola. Aktuálne o účasť medzi 128 najlepšími hráčkami zabojuje proti španielskej reprezentantke Alione Bolsovovej, ktorá je rodáčka z Moldavska. Dosiaľ proti sebe nehrali.Vo štvrtok v 2. kole kvalifikácie neuspela zo Slovákov iba Rebecca Šramková. So Španielkou Cristinou Bucsovou prehrala 2:6, 5:7, hoci v druhom sete 25-ročná Slovenka viedla 5:2. Za stavu 5:6 pri svojom podaní odvrátila štyri mečbaly, ale piaty už nie. Šramková bola dosiaľ na grandslamovom turnaji v hlavnej súťaži iba raz. Bolo to práve na Australian Open v roku 2017, ale do 2. kola nepostúpila.