Afrika sa stala regiónom najviac zasiahnutým terorizmom, tvrdia odborníci OSN

Pridružené skupiny šíria svoj vplyv

Lockdowny spomalili pohyb

Zakorenené povstanie

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Regiónom najviac zasiahnutým terorizmom sa v prvej polovici tohto roka stala Afrika. V novej správe to uvádzajú odborníci Organizácie Spojených národov (OSN) , ktorí poukazujú na to, že extrémistické skupiny Islamský štát (IS) al-Káida a ich pridružené subjekty rozširovali svoj vplyv v oblasti, získali viac podporovateľov a území a pripísali si mnoho obetí.To je podľa nich „obzvlášť pravda“ v častiach západnej a východnej Afriky, kde sa pridružené zoskupenia oboch skupín môžu chváliť rastúcimi schopnosťami v oblasti získavania finančných prostriedkov a zbraní vrátane použitia dronov.Niekoľko najúspešnejších pridružených skupín IS je v jeho provincii v strednej a západnej Afrike a niekoľko skupín súvisiacich s al-Káidou sa nachádza v Somálsku a regióne Sahel.Podľa odborníkov, ktorí prezentovali svoju správu Bezpečnostnej rade OSN , je znepokojujúce, že tieto pridružené skupiny šíria v západnej Afrike svoj vplyv a aktivity cez hranice z Mali do Burkiny Faso, Pobrežia Slonoviny, Nigeru a Senegalu, alebo cez nájazdy z Nigérie do Kamerunu, Čadu a Nigeru.Vo východnej Afrike zase svoje aktivity šíria zo Somálska do Kene a z Mozambiku do Tanzánie. Medzi najviac znepokojujúce udalosti prvej polovice roka 2021 bolo napadnutie a krátke obsadenie mozambického prístavu Mocimboa da Praia militantmi pridruženými IS.Ochorenie COVID-19 naďalej ovplyvňovalo teroristickú aktivitu. V Európe a ďalších nekonfliktných zónach lockdowny a uzavreté hranice spomalili pohyb a zhromažďovanie ľudí, no zvýšili riziko radikalizácie na internete. Odborníci varujú, že na viacerých miestach môžu byť naplánované útoky, ktoré teroristi vykonajú po uvoľnení reštrikcií.Panel expertov uviedol, že v Iraku a Sýrii, ktoré sú „jadrovou zónou konfliktu pre IS“, sa aktivity extrémistickej skupiny vyvinuli v „zakorenené povstanie, ktoré využíva slabé miesta v miestnej bezpečnosti na nájdenie útočísk a zameriava sa na sily zapojené do operácií proti IS“.V sýrskej severozápadnej provincii Idlib kontrolovanej povstalcami podľa odborníkov naďalej dominujú skupiny s väzbami na al-Káidu, ktoré majú viac ako 10-tisíc „teroristických bojovníkov“. Panujú obavy z presunu extrémistov do ďalších konfliktných zón, obzvlášť do Afganistanu.V strednej, južnej a juhovýchodnej Ázii pridružené organizácie pokračujú v činnosti, a to „napriek kľúčovým stratám vodcovských schopností v niektorých prípadoch a neustálemu tlaku bezpečnostných síl“, uviedli odborníci.