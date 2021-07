Fico považuje návrh zákona o výhodách pre zaočkovaných za diskriminačný, po schválení sa obráti na ústavný súd (video)

Kollár sa nezúčastnil hlasovania

Rozprava by mala prebiehať v noci

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) sa po schválení novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia obráti na Ústavný súd SR . Na sobotňajšej tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Robert Fico Návrh je podľa neho „totálne diskriminačný" a zavádza dve kategórie ľudí na Slovensku, a to zvýhodnených a nezvýhodnených. Zdôraznil, že budú žiadať ústavný súd, aby ho vyhlásil za zákon, ktorý je v rozpore s Ústavou SR.Nezaradený poslanec parlamentu a predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini na tlačovej besede povedal, že všetci jedenásti poslanci okolo neho hlasovali proti predmetnej novele.Poukázal na to, že líder hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár sa na hlasovaní nezúčastnil, pretože je pravdepodobne na ceste na dovolenku a zastupovaním poveril podpredsedu NR SR Gábora Grendela (OĽaNO).Rozprava v druhom čítaní by mala podľa Pellegriniho prebiehať v noci. Sme rodina podporila novelu napriek tomu, že Kollár avizoval, že za ňu nezahlasujú.Predmetnou právnou úpravou majú zaočkovaní získať výhody. Novela je aktuálne v druhom čítaní, parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na sobotňajšej tlačovej konferencii informoval, že nezaočkovaní v prípade zhoršenia epidemickej situácie nebudú platiť za testy do práce, pri návšteve obchodov a škôl.