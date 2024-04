Agatha Christie a zločin pred 4000 rokmi v starom Egypte

V tvorbe legendárnej spisovateľky jej patrí výnimočné miesto – je to jej jediná historická detektívka. Napísala ju na podnet významného egyptológa a rodinného priateľa Stephena Glanvilla.

Dramatický príbeh s prekvapujúcim rozuzlením sa odohráva v starovekom Egypte pred 4 000 rokmi a legendárna spisovateľka v ňom brilantne spojila svoje vedomosti z archeológie so znalosťou ľudskej psychiky.

„Lenže… predsa by nevraždila,“ protestovala Renisenb.

„Prečo by chcela niekoho z nás otráviť? Aký by z toho mala úžitok?“

„Žiadny. Pokiaľ ide o dôvod, netuším, čo sa Henet odohráva v hlave. Neviem, čo si myslí a čo cíti. Ale niekedy mám dojem, že za jej podlízavým, pätolizačským správaním sa skrývajú nekalé úmysly. Ak áno, obávam sa, že my traja jej pohnútkam zrejme neporozumieme.“

Po manželovej smrti sa mladá vdova Renisenb vracia do domu svojho otca, váženého zádušného kňaza a bohatého statkára Imhotepa. Život v kňazovej vidieckej domácnosti navonok plynie pokojne, bez väčších drám, no iba dovtedy, kým si pán domu neprivedie krásnu, ale oveľa mladšiu a zákernú konkubínu Nofret.

S jej príchodom prepuknú v rodine skryté vášne, ktoré dovtedy driemali pod povrchom, a vypätá situácia napokon vyvrcholí Nofretinou tragickou smrťou. Rozvadení príbuzní si po nečakanom skone otcovej intrigánskej milenky vydýchnu – všetci sú presvedčení, že išlo o nešťastnú náhodu. Jedine Renisenb tuší, že Nofret sa z útesu nezrútila sama, a začína sa obávať, že jej smrť nebude zďaleka posledná...

Nakoniec príde smrť je naozaj niečo výnimočné od Agathy Christie. Príbeh z exotického a historického prostredia je dnes už niečo bežné, historická detektívka je čoraz obľúbenejší podžáner, no keď vyšla táto kniha v roku 1945, bolo to niečo nové. Christie sa stala jednou z prvých autorov, ktorí umiestnili svoju detektívku do minulosti.

Autorka pristupovala k písaniu veľmi svedomito – naštudovala si najrôznejšie zdroje o Egypte, vtedajšom živote, spoločenských pomeroch, o jedle, kultúre... Stále si však nebola celkom istá, pochybovala, no našťastie ju povzbudzovali jej manžel, prominentný britský archeológ Max Mallowan a jeho priateľ, tiež skvelý archeológ Stephan Glanville.

Či máte radi Agathu Christie alebo nie, detektívku Nakoniec príde smrť odporúčam prečítať. Hoci tam nie je žiadny z jej detektívov, zaujme staroegyptským prostredím, verne vykreslenou atmosférou, pri ktorej čerpala zo svojich skúseností počas vykopávok. Silnou zbraňou je tiež pohľad do histórie Egypta a vtedajších rodinných vzťahov. Všetko perfektne funguje, akoby to Christie zažila. Samotný príbeh aj konanie a motivická stránka postáv.

Milan Buno, knižný publicista