Štvrtok 29.1.2026
Meniny má Gašpar
Denník - Správy
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
29. januára 2026
Agatha Christie v špionážnej forme. Skvelá Záhada siedmich ciferníkov
Nevinný žart, ktorý sa zmení na smrť, záhadné budíky a tajomná organizácia v pozadí.
Záhada siedmich ciferníkov patrí k menej známym, no mimoriadne zábavným románom Agathy Christie, ktoré spájajú klasickú detektívku so špionážnym napätím. Teraz navyše streamovacia platforma Netflix ponúka trojdielnu minisériu, ktorá rozhodne stojí za pozretie.
Román Záhada siedmich ciferníkov voľne nadväzuje na knihu Tajomstvo sídla Chimneys a opäť nás zavedie do sveta britskej aristokracie, luxusných vidieckych sídiel a zdanlivo bezstarostného života vyšších vrstiev. Bohatí manželia Cooteovci si prenajmú sídlo Chimneys a pozvú doň skupinu mladých priateľov, ktorí sa rozhodnú zosnovať žart na večne vyspávajúceho Gerryho Wadea.
Osem budíkov nastavených na skoré ráno má Gerryho konečne prinútiť vstať z postele. Lenže namiesto smiechu prichádza šok: mladý muž je mŕtvy – a jeden budík chýba. To, čo malo byť nevinnou zábavou, sa mení na záhadnú smrť a spúšťa vyšetrovanie, ktoré postupne odhaľuje oveľa temnejšie pozadie.
Polícia sa prípadu ujíma oficiálne, no dôležitú úlohu zohrávajú aj samotní priatelia zosnulého. Pátranie ich privedie k tajomnému názvu, ktorý sa objavuje v šifrách, náznakoch a nejasných správach. Čoskoro je zrejmé, že nejde len o jednu smrť, ale o súčasť širšieho sprisahania so špionážnymi prvkami.
Medzi najvýraznejšie postavy patrí odvážna a bystrá mladá aristokratka lady Eileen Brent, ktorá sa odmieta zmieriť s oficiálnym vysvetlením udalostí. Jej zvedavosť, inteligencia a ochota riskovať z nej robia jednu z najzaujímavejších hrdiniek, aké Christie vytvorila mimo svojich slávnych sérií.
Dôležitú rolu zohráva aj superintendent Battle zo Scotland Yardu, ktorého poznáme už z predchádzajúcej knihy. Jeho suchý humor a pragmatický prístup vytvárajú kontrast k impulzívnym amatérskym pátračom.
Miniséria na Netflixe
Popularitu románu výrazne posilňuje nová seriálová adaptácia, ktorá mala premiéru na Netflixe 15. januára. Trojdielna miniséria posúva príbeh bližšie k modernejšiemu publiku, no zachováva atmosféru 20. rokov 20. storočia.
Hlavnú úlohu Lady Eileen stvárňuje Mia McKenna-Bruce (seriály Vampire Academy, Get Even či film How to Have Sex), ktorej sekundujú herecké esá ako Helena Bonham Carter (jej matka) či Martin Freeman v úlohe superintendanta Battlea.
Za projektom stojí Chris Chibnall, tvorca seriálu Broadchurch (poznáme adaptáciu seriálu pod názvom Vina na Markíze), čo je zárukou dôrazu na psychológiu postáv aj napínavú atmosféru. Chris je aj bývalý showrunner Doctor Who. Režisérom všetkých troch epizód je Chris Sweeney (The Tourist).
Ak hľadáte detektívku, ktorá je inteligentná, svižná a zároveň trochu iná než klasické „poirotovky“, Záhada siedmich ciferníkov je výbornou voľbou. Ponúka napätie, humor, nečakané zvraty a pohľad na Agathu Christie v odvážnejšej, špionážnej polohe.
Tento preklad vznikol s podporou Literárneho fondu.
Z anglického originálu Agatha Christie: The Seven Dials Mystery preložila Alexandra Ruppeldtová.
