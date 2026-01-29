|
Štvrtok 29.1.2026
Meniny má Gašpar
Denník - Správy
29. januára 2026
Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026
Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 uskutoční v termíne 25. až 27. júna v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED ...
29.1.2026 (SITA.sk) - Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 uskutoční v termíne 25. až 27. júna v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED PEAS.
