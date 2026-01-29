Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gašpar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

29. januára 2026

Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026


Tagy: Festival PR Rock pod Kameňom

Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 uskutoční v termíne 25. až 27. júna v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED ...



Zdieľať
29.1.2026 (SITA.sk) - Festival ROCK POD KAMEŇOM sa v roku 2026 uskutoční v termíne 25. až 27. júna v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Organizátori oznámili ďalšie meno programu, ktorým je americká skupina BLACK EYED PEAS.

Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026


BLACK EYED PEAS patria medzi najúspešnejšie hudobné projekty modernej popovej scény. Počas svojej kariéry získali šesť cien Grammy a ich skladby dosiahli miliardové počty prehratí na digitálnych platformách. Medzi ich najznámejšie skladby patria I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Boom Boom Pow, Pump It či Let’s Get It Started.

"BLACK EYED PEAS dokážu osloviť široké publikum naprieč generáciami a žánrami. Ich vystúpenie bude patriť k hlavným momentom festivalu," uviedol organizátor Michal Latta.

Skupina sa pridáva k už potvrdeným zahraničným interpretom WITHIN TEMPTATION, MASTODON, PENDULUM, DROWNING POOL, SONATA ARCTICA a KORPIKLAANI. Domácu scénu budú reprezentovať kapely INÉ KAFE, KONFLIKT a HEĽENINE OČI, z Českej republiky je potvrdený spevák Michal David.

Organizátori avizujú, že program festivalu ešte nie je uzavretý a ďalšie mená budú zverejnené v najbližšom období. Vstupenky zakúpite prostredníctvom oficiálneho webu festivalu https://vstupenky.rockpodkamenom.sk/site/event/rpk-2026.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Black Eyed Peas vystúpia na festivale Rock pod Kameňom 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Festival PR Rock pod Kameňom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Agatha Christie v špionážnej forme. Skvelá Záhada siedmich ciferníkov
<< predchádzajúci článok
ELÁN & Kamaráti sú späť DOMA – 9. októbra 2026 ovládnu bratislavskú TIPOS arénu! Predpredaj je spustený

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 