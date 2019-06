Agendu summitu EÚ zatienia diskusie o nomináciách na top pozície

Summit EÚ , archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. júna (TASR) - Bežná pracovná agenda dvojdňového summitu Európskej únie, ktorý sa začína vo štvrtok popoludní o 15.00 h, bude zatienená diskusiami premiérov a prezidentov členských krajín EÚ o tom, aké mená navrhnúť na obsadenie troch najvyšších pozícií v Európskej komisii a Európskej rade.Ak sa hlavy vlád a štátov vo štvrtok alebo piatok nedohodnú na tom, kto bude nasledujúcich päť rokov predsedom Európskej komisie, Európskej rady a šéfom diplomacie EÚ, v priebehu desiatich dní sa lídri stretnú na ďalšom mimoriadnom summite.V rámci bežného programu čakajú lídrov EÚ väčšie témy, ako sú strategická agenda, boj proti klimatickým zmenám a prípravy viacročného finančného rámca, kde debaty zrejme vyvrcholia až na jeseň.V rámci "menších" tém sa budú venovať otázkam rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu, spolupráci s krajinami Východného partnerstva - programu, ktorý tohto roku oslavuje desať rokov svojej existencie -, ako aj problematike hybridných hrozieb.Piatkový program začne najskôr eurosummitom, čiže stretnutím najvyšších lídrov z krajín eurozóny, kde hlavy vlád a štátov zhodnotia stav budovania bankovej únie a dotknú sa aj citlivej otázky spojenej s návrhom na vytvorenie vlastného rozpočtu eurozóny a reformy Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM).Na záver summitu lídri - už v plnej zostave - zhodnotia vývoj politickej situácie v Spojenom kráľovstve v súvislosti s prípravami na brexit.Z hlavných tém sa najdlhšie debaty očakávajú v oblasti klimatickej politiky, kde sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť jednotu ohľadom stanovenia roku 2050 za hraničný termín prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. Tieto debaty budú pokračovať zrejme až do októbrového a decembrového summitu EÚ, lebo mnohé krajiny Únie, vrátane Slovenska, súhlasia s názorom, že treba rozšíriť ambície v tejto oblasti, ale poukazujú aj na to, že nestačí iba stanoviť nejaký dátum, ale treba myslieť pri tomto procese aj na nemalé finančné náklady, na dosah na priemysel a sociálny sektor.Najočakávanejšie a mediálne najsledovanejšie však budú debaty lídrov počas štvrtkovej pracovnej večere, zamerané na obsadzovanie vrcholových pozícii v štruktúrach Európskej únie. Lídri majú ambíciu dohodnúť sa na "balíku" troch mien - na pozície šéfa eurokomisie, Európskej rady a diplomacie EÚ -, pričom musia brať do úvahy snahy o politickú a zemepisnú rovnováhu a rodovú vyváženosť.Diplomati z prostredia EÚ naznačili, že tieto debaty zrejme potrvajú dlho do noci, môžu sa preklenúť aj do piatkového programu summitu a v prípade, že nedôjde ku konsenzu, bude nevyhnutný ďalší summit, do 2. júla, keď si poslanci Európskeho parlamentu zvolia nového predsedu a nové vedenie.Predseda Európskej rady Donald Tusk deň pred začatím summitu nepredstavil zoznam mien kandidátov, o ktorých by sa malo rokovať pre obsadenie top pozícií, a nie je isté, že to budú len kandidáti, ktorých navrhli hlavné európske politické sily (tzv. špicenkandidáti).Slovensko, podobne ako ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), bude v tomto procese podporovať princíp zemepisnej rovnováhy, čo znamená, že jednu z vrcholových pozícií by mal obsadiť kandidát alebo kandidátka z krajín strednej a východnej Európy.Slovensko bude na dvojdňovom summite EÚ zastupovať premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).