Kaliňák: Výberové konania na šéfov firiem v Bratislave boli unáhlené

Na archívnej snímke Michal Kaliňák. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júna (TASR) - Výberové konania na šéfov bratislavských mestských podnikov a organizácií boli unáhlené. Pre TASR to povedal odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Vysvetľuje to tým, že výberovým konaniam mala predchádzať jasná vízia mestského zastupiteľstva vo vzťahu ku každej firme. Hlavné mesto však opakovane tvrdí, že pripravilo skutočne transparentné výberové konania.uviedol Kaliňák. Ako tvrdí, je jasné, čo má ktorý mestský podnik robiť, ale nie je jasné, do akej miery ma klásť dôraz na ekonomické či sociálne aspekty.vysvetlil.V prípade personálneho prepojenia to bude podľa neho "samozrejme" vyvolávať podozrenia či pochybnosti. Podotýka však, že napokon je v rukách zastupiteľstva kto sa mu bude zodpovedať za hospodárenie v podniku, či riaditeľ, alebo členovia orgánov tejto spoločnosti.Primátor Bratislavy Matúš Vallo v utorok (18. 6.) vyhlásil, že procesu výberových konaní aj samotného výberu prvých navrhnutých osôb úplne dôveruje. Deklaruje, že nové vedenie mesta pripravilo jasné pravidlá viackolového výberu, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, do výberových komisií boli oslovení odborníci a že samospráva informovala o postupe celého procesu transparentne.spresnil Vallo. Záverečné kolo výberu s odporúčanými kandidátmi bolo podľa jeho slov otvorené a okrem mestských poslancov sa na ňom mohla zúčastniť aj verejnosť, ktorá mohla tiež klásť kandidátom otázky.tvrdí Vallo.Priznáva však, že akýkoľvek výber, aj ten najtransparentnejší, sa raz stane predmetom spochybňovania.podotkol. Aby nevyšli v ústrety tlakom na možné ovplyvnenie členov výberových komisií, podľa primátora postupovali celý čas otvorene a striktne podľa pravidiel schválených mestskými poslancami.vyhlásil Vallo. Definitívne o nových šéfoch mestských spoločností rozhodnú mestskí poslanci.