Agent 007, ktorý dal košom ManUtd. Herec Sean Connery mohol byť aj slávnym futbalistom

Veľké kinematografické dedičstvo

Zmluva na 25 libier týždenne

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Keď sa v sobotu začala šíriť správa, že slávny herec Sean Connery naposledy vydýchol, nad štadiónom provinčného škótskeho futbalového klubu FC Bonnyrigg Rose mnohí spozorovali dúhu. Práve v tomto východoškótskom klube začiatkom 50. rokov minulého storočia Connery hrával."Po smutnej správe o skone pravdepodobne nášho najslávnejšieho futbalistu a jedného z najikonickejších Škótov všetkých čias sa objavila dúha. Radi by sme vyjadrili hlbokú sústrasť jeho rodine. Odpočívaj v pokoji, Sean," uviedol klub z mestečka Bonnyrigg neďaleko Edinburghu.Connery, ktorý odišiel na večnosť ako 90-ročný, po sebe zanechal veľké kinematografické dedičstvo. Azda najvýraznejšie sa preslávil postavou Jamesa Bonda. Ešte pred veľkým prielomom vo svete filmu bol však kedysi blízko ku kariére futbalistu.Keď mal krátko po dvadsiatke, popri futbale sa venoval rôznym zamestnaniam. Stvárňoval menšie herecké úlohy v divadle a filmoch či pracoval ako šofér nákladných áut.V rozhovore pre škótsky časopis Mud and Glory v roku 2005 prezradil, že mal ako mladík ponuku z Manchestru United, ktorý v tom čase viedol legendárny Sir Matt Busby.Ten si Conneryho všimol, ako hrá futbal proti miestnemu manchesterskému tímu počas umeleckého turné. Zaujal ho natoľko, že mu ponúkol zmluvu na 25 libier týždenne."Miloval som futbal a chcel som to vziať. Ale uvedomil som si, že špičkový futbalista dosahuje vrchol v tridsiatich rokoch. V tom čase som mal už 23," prezradil vtedy Connery.