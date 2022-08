Agenti FBI pri prehliadke Trumpovho sídla na Floride zadržali prísne tajné dokumenty

Vyšetrujú ho už mesiace

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) pri tohtotýždňovej prehliadke sídla bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floride získal „prísne tajné“ a citlivé dokumenty.Piatkové odpečatenie dokumentov nariadené federálnym sudcom ukázalo, že agenti FBI vzali z Trumpovho sídla Mar-a-Lago 11 súborov utajovaných záznamov.Medzi zadržanými záznamami sú niektoré označené nielen ako „prísne tajné“, ale tiež ako „citlivé oddelené informácie“, čo je špeciálna kategória určená na ochranu najdôležitejších národných utajovaných skutočností, ktoré by v prípade verejného odhalenia mohli spôsobiť „výnimočne vážne“ poškodenie záujmov USA.Ľudia oboznámení so situáciou krátko po domovej prehliadke pre agentúru AP tvrdili, že sa týkala vyšetrovania zameraného na to, či niekdajší šéf Bieleho domu odtiaľ vzal dokumenty podliehajúce utajeniu.Agenti tiež podľa nich zisťovali, či tam Trump nemal aj ďalšie prezidentské záznamy alebo utajené dokumenty.Prehliadka zintenzívnila niekoľko mesiacov trvajúce vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti, ktoré sa venuje potenciálnemu nesprávnemu zaobchádzaniu s utajovanými informáciami.O to ho požiadal Národný archív po tom, čo začiatkom tohto roka získal z Mar-a-Lago 15 škatúľ záznamov obsahujúcich utajované informácie. Národný archív uviedol, že Trump mal tento materiál odovzdať po odchode z úradu.Agentúra AP pripomína, že existuje viacero federálnych zákonov, ktoré upravujú zaobchádzanie s utajovanými záznamami a citlivými vládnymi dokumentmi, vrátane zákonov, podľa ktorých je odstránenie takéhoto materiálu a jeho uchovávanie na nepovolenom mieste trestným činom.