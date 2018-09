Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu Talianska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 1. septembra (TASR) - Agentúra Fitch Ratings zhoršila výhľad ratingu Talianska. Ako dôvod uviedla očakávania, že uvoľnenejšia fiškálna politika novej koaličnej vlády zvýši zraniteľnosť vysoko zadlženej krajiny vzhľadom na potenciálne šoky.Fitch v piatok (31.8.) potvrdila rating dlhodobých záväzkov Talianska v cudzej mene na úrovni BBB. Ako dôvod uviedla diverzifikovanú ekonomiku. Zhoršila však výhľad ratingu na negatívny zo stabilného. K rozhodnutiu tiež prispeli obavy z novej populistickej vlády a jej sľuby týkajúce sa zvýšenia výdavkov.Fitch už v júni varovala, že expanzívne fiškálne opatrenia, ktoré môžu oslabiť dlhovú pozíciu Talianska, sú hlavným rizikom ohrozujúcim jeho úverovú známku.Taliansky verejný dlh v hodnote 2,3 bilióna eur patrí k najvyšším na svete a zodpovedá približne 130 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.uviedla agentúra vo svojej správe. "Podľa nás sa mierne zvýšilo riziko, že zvrátenie štrukturálnych reforiem negatívne ovplyvní úverové fundamenty Talianska." Dodala, že fiškálne a ďalšie ekonomické riziká sú premiešané s vysokou politickou neistotou.Investori sa obávajú, že politika talianskej vlády, ktorá sľubuje zníženie daní a zvýšenie výdavkov, spôsobí ďalší nárast obrovského verejného dlhu a povedie k sporu s ostatnými krajinami eurozóny. Na štvrtkovej (30.8.) aukcii sa výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov dostali na 4-ročné maximum.Moody’s, teda druhá z troch veľkých ratingových agentúr, začala revidovať rating Talianska na úrovni Baa2 v máji a minulý týždeň predĺžila termín prehodnocovania s možnosťou jeho zníženia do konca októbra.Nová vláda by mala zverejniť svoje ciele v oblasti verejných financií v septembri a koncom októbra by mala schváliť rozpočet pre budúci rok.