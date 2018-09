SLEDUJEME: Západné Slovensko zasiahli silné búrky: Liať má celú noc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. septembra (TASR) - Západné Slovensko ZASIAHLI v sobotu podvečer búrky sprevádzané výdatnými zrážkami. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V okolí Bratislavy sa búrky začali krátko po 15. hodine, po 16. hodine mali zasiahnuť okolie Trnavy, o hodinu neskôr aj Skalicu, Nové Mesto nad Váhom a Levice. Vo všetkých okresoch platí výstraha až do nedeľného (2.9.) rána.



Meteorológovia na svojom facebookovom profile upozorňujú, že na niektorých miestach môže spadnúť až 130 mm zrážok. Na väčšine územia však spadne približne 20 - 50 milimetrov zrážok. Dážď bude sprevádzať nárazový vietor s rýchlosťou 60 - 70 kilometrov za hodinu.





SHMÚ: Pre búrky platí v Bratislave a okolí výstraha druhého stupňa

Pre búrky platí v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky výstraha druhého stupňa. Vydal ho Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého tu môže spadnúť 40 až 70 mm. Výstraha platí do rána do 9. h. Platí tu aj výstraha prvého stupňa pred povodňou.

Štvrtý búrkový stupeň podľa meteoinfo

Centrálny príjem ružinovskej nemocnice pre búrku nefunguje, pacientov odkláňajú

Bratislavskí hasiči odčerpávajú vodu vo viacerých mestských častiach

V Bratislave napadlo až 85 mm zrážok

Silný dážď komplikuje v hlavnom meste dopravu, niektoré linky MHD nepremávajú

Viaceré bratislavské cesty sú zaplavené, vodiči by sa im mali vyhnú

"Je zvýšená pravdepodobnosť výdatných zrážok, či už pri búrkach, alebo z trvalejšieho dažďa, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," píše SHMÚ. Pri uvedených búrkach je podľa meteorológov možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).V Bratislave a okolí platí aj výstraha prvého stupňa pred povodňou. "Vzhľadom na spadnuté a očakávané prívalové zrážky pri búrkach a trvalom daždi predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," informuje SHMÚ.Búrky hrozia aj zvyšku západného Slovenska. Pre toto územie platí výstraha prvého stupňa. Môžem tam spadnúť 20 až 50 mm.Silná búrka znemožnila Nemocnici Ružinov prevádzku centrálneho príjmu. "Zdravotnú starostlivosť, samozrejme, poskytujeme, ale pacientov, ktorí vyžadujú akútnu hospitalizáciu, odkláňame do nemocnice na Kramároch alebo do Petržalky," povedala pre TASR hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.Dažďová voda prenikla aj do suterénu, kde obmedzila prevádzku výťahov. "Na mieste už zasahujú hasiči, ktorí dažďovú vodu odčerpávajú," dodala hovorkyňa.V súvislosti s celodenným dažďom v Bratislave a okolí zaznamenali hasiči nárast výjazdov. Informujú o tom na sociálnej sieti."Aj v týchto chvíľach zasahujú pri odčerpávaní zatopených priestorov, a to najmä v mestských častiach Ružinov a Rača," uviedli v sobotu podvečer hasiči. Zasahujú tiež v Ružinovskej nemocnici vo vonkajších priestoroch pri laboratóriach, kde sa nahromadilo veľké množstvo vody. Doposiaľ vykonali v rámci Bratislavy tucet výjazdov."Najviac napršalo v Rači, a to až 85 mm. Koliba eviduje vyše 70 mm. Staré Mesto a Petržalka viac ako 50 mm. Ďalšie zrážky ešte len prídu. Z Maďarska teraz postupuje na Slovensko ďalšia zrážková vlna a búrky nad Bratislavou sa stále regenerujú," uvádza portál.Počasie na Slovensku podľa webstránky ovplyvňuje studený front a tvoria sa výrazné búrky. "Najhoršia situácia je v Bratislave, kde už niekoľko desiatok minút vystrájajú veľmi intenzívne búrky," píše portál s tým, že hlavnému mestu spôsobujú intenzívne búrky problémy."Zatopený je napríklad podchod pri Kuchajde. Zaplavilo aj podjazd na Gagarinovej ulici. MHD tak jazdí odklonom. Odklonená je aj linka číslo 50. V Bratislave sa totiž nachádzajú viaceré úseky, ktoré sú zaliate vodou a hasiči tak majú plné ruky práce," opisuje imeteo.sk.Problémy spôsobila búrka aj na Trnavskom mýte. Novozrekonštruovaný podchod na Trnavskom mýte zaplavilo. Podľa portálu imhd.sk je už opäť funkčný.Pretrvávajúci silný dážď v Bratislave komplikuje dopravnú situáciu v hlavnom meste. Odklonené sú niektoré linky MHD, električka č. 4 medzi Zátiším a Vozovňou Jurajov dvor nepremáva. Nejdú ani električky 8 a 9 do Ružinova, sú odklonené z Trnavského mýta k ŽST Nové Mesto, medzi Trnavským mýtom a Ružinovom je už zavedená náhradná autobusová doprava. Informuje o tom webstránka imhd.sk. Upozorňuje na zaplavené podjazdy.Pre zaplavenie podjazdu na Gagarinovej ulici premávajú linky 201 a 202 cez Mierovú ulicu. Linka 201 ide po Cintorín Vrakuňa, v úseku Cintorín Vrakuňa - Dolné hony premáva náhradný autobus. Odklonom cez Ružinov premáva aj linka 65. "Na Mierovej treba počítať s výrazným zdržaním pre kolóny," dopĺňa portál.Odklonená je aj linka 50 z podjazdu na Ružinovskej. Autobusy premávajú cez Bajkalskú. Električka č. 4 premáva z mesta k ŽST Nové Mesto a medzi Vozovňou Jurajov dvor a Zlatými pieskami. Medzi ŽST Nové Mesto a Vozovňou Jurajov dvor cez Tomášikovu, Rožňavskú a Bojnickú jazdí náhradný autobus X4.Stella centrum informuje, že na Trnavskom mýte nefungujú semafory, nesvietia ani za Podunajskými Biskupicami, v smere do Mosta pri Bratislave. Hovorí tiež o zaplavenom podjazde na Bajkalskej pod Prievozskou. Zaplavená je aj vozovka na Račianskej pri stanici Vinohrady. Úsek je podľa centra neprejazdný a nepremávajú ani električky.



Pre intenzívny dážď a následné záplavy je v Bratislave uzavretých viacero cestných komunikácií. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.



Na Račianskej je uzavretá cesta v smere do centra od Gaštanového hájika, na Bajkalskej podjazd pod kruhovým objazdom, smer centrum aj podjazd Prievozská. Na Gagarinovej a Vajnorskej sú uzavreté železničné podjazdy. Nepriechodná je aj Ružinovská ulica pod nadjazdom Bajkalská.



"Žiadame vodičov, aby sa vyhli týmto úsekom komunikácií. Dispečeri hlavého mesta sú nasadení v teréne a aktívne spolupracujú s hasičskými zložkami pri sprejazdňovaní komunikácií pomocou odčeprpávačiek vody," doplnila Kohútiková.